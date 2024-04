Última temporada de 'Sob Pressão' chega à TV: 'Saúde pública segue doente'

A última temporada de "Sob Pressão" chega hoje à TV aberta. Disponível no Globoplay desde agosto de 2022, a quinta temporada será exibida às terças-feiras, após "Encantado's", pela Globo.

"Retrato da saúde pública brasileira"

A primeira temporada de "Sob Pressão" foi ao ar em 2017 e, depois de cinco temporadas, segue muito atual. O autor Lucas Paraizo, que também assina a criação de "Os Outros" (Globoplay), diz a Splash que a série foi pensada para ser um "retrato da saúde pública" brasileira.

O que vemos hoje infelizmente não é muito diferente do que víamos em 2017, quando começamos. A saúde ainda continua em crise, 'doente', e isso é um material de reflexão imenso. Além disso, a possibilidade da morte é o que une todos nós, sem qualquer distinção. E pensar sobre a vida a partir disso pode ressignificar olhares e atitudes. Lucas Paraizo, autor de "Sob Pressão"

Lucas Paraizo é o autor de "Sob Pressão" e "Os Outros", sucessos recentes da Globo Imagem: Globo/Victor Pollak

Em 2017, Paraizo ficou apreensivo e teve medo da série ser rejeitada por abordar assuntos pesados, mas, após sete anos, a produção se tornou sucesso de crítica e público. "Ainda bem que eu estava errado. 'Sob Pressão' traduziu sentimentos nas telas, trouxe experiências com bases reais, particulares, profundas e, por isso, também universais."

"Sob Pressão" pode ter nova temporada no futuro? Autor responde que é preciso descansar. "A série deixou sua marca e esse desejo do público é lindo. Acho que precisamos descansar um pouco e deixar nossos personagens e seus autores amadurecerem. Quem sabe daqui a alguns anos retomamos nossa história?"

Lembro de um episódio que fizemos sobre doação de órgãos que aumentou 20 vezes o número de doadores; e outro de uma paciente que foi ao médico e usou uma cena da série para exemplificar uma dor que sentia. Aprendi e me orgulho muito desse trabalho.

Lucas Paraizo a Splash

O que acontece na última temporada

Quinta temporada toca em temas comuns à saúde do brasileiro: câncer de mama, Alzheimer, alcoolismo e saúde mental. Também aborda o cansaço dos profissionais que precisam "enfrentar um sistema público sobrecarregado pós-pandemia". Marco Nanini, Lázaro Ramos, Emilio Dantas, Fabio Assunção, Tony Ramos, Irene Ravache, Chandelly Bráz, Thaissa Carvalho e Juan Paiva fazem participações.

A relação entre Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade), claro, ganha um desfecho. A harmonia do casal sofre um primeiro abalo quando o médico descobre que seu pai, Heleno (Marco Nanini), que não vê há cerca de 20 anos, está à sua procura, vivendo em um abrigo de idosos, com Alzheimer. Já Carolina é diagnosticada com um nódulo na mama, e a aproximação com um antigo colega de faculdade, Daniel (Emilio Dantas), capaz de ajudá-la no tratamento, impacta ainda mais o casamento com Evandro.

As cinco temporadas contam o relacionamento desse casal de médicos, que começou no primeiro capítulo da primeira temporada e se encerra aqui, junto da série. E, como toda relação, houve de tudo: amor, raiva, altos, baixos, expectativas e frustrações. Tudo isso trabalhando e vivendo juntos. Como na vida real.

Lucas Paraizo a Splash

Marjorie Estiano e Julio Andrade protagonizaram as cinco temporadas de "Sob Pressão" Imagem: Globo/Victor Pollak

Doação de sangue

Campanha de doação de sangue em 22 estados marca a estreia da série na TV. Segundo a Globo, que organiza a terceira edição da Corrente Sob Pressão, são mais de 120 pontos de coleta em parceria com 15 grupos afiliados — confira lista aqui.

Campanha acontece até o dia 30 deste mês. O dia 27 de abril, um sábado, foi escolhido para o dia D da campanha, com ativações especiais em alguns dos pontos de coleta. Quem desejar doar, deve verificar o protocolo adotado para a doação com o hemocentro de sua região.

"Ao longo das cinco temporadas usamos a dramaturgia a favor da empatia e da transformação dos olhares. A cada lançamento fizemos campanhas que já arrecadaram mais de 30 mil bolsas de sangue e continuamos fazendo. Ao final de cada episódio, as cartelas reforçam os temas tratados e ampliam o entendimento sobre eles. Unir entretenimento e conscientização é um privilégio para qualquer autor", ressalta Lucas.