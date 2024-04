Após ser demitida do hotel, Caridade desfila de calcinha e sutiã pelo local

No capítulo de quarta-feira (24), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Caridade (Clara Moneke) desfila de calcinha e sutiã após ser demitida do hotel.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Tudo começa quando a moça é chamada até à sala do gerente do hotel. "Caridade, eu lhe chamei aqui porque soube de um desvio de conduta aqui no trabalho", diz Tobias (Duda Rios).

O homem afirma que Caridade se sentou na mesa com Quinota (Larissa Bocchino) e Artur (Túlio Starling), que eram clientes jantando no local. "A senhorita está despedida", comunica o gerente.

Com muita raiva, a filha de Primo Cícero (Haroldo Guimarães) tira o uniforme e caminha pelo restaurante do hotel apenas de calcinha e sutiã. "Caridade, pelo amor de Deus! Vista-se! Recomponha-se!", grita seu ex-patrão. "Enfia esse uniforme... Eu não quero levar nada desse lugar, seu, seu pamonha, moleirão. E eu vou processar o hotel! Exigir meus direitos!", responde ela.

Ao sair do hotel, Caridade será ajudada por Artur. Ele dará seu casaco para a jovem se cobrir.

Caridade (Clara Moneke) e Artur (Túlio Starling) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.