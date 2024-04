Após críticas, namorada de Filipe Ret mostra cantor beijando os seus pés

Agatha Sá, namorada de Filipe Ret, mostrou o cantor massageando e beijando seus pés.

O que aconteceu

A influenciadora rebateu as críticas de que seu pé era feio após ter sido clicada com o Filipe Ret aos beijos em uma praia no Rio de Janeiro, no último domingo (23).

Ainda estão falando do meu pé. Pode falar, aqui em casa é assim Agatha Sá

Filipe Ret beija e faz massagem nos pés da namorada, Agatha Sá Imagem: Reprodução/Instagram

O casal está junto desde junho de 2023.

Em fevereiro, Filipe Ret teve uma conversa vazada, em que convidou uma fã para um ménage com a namorada.