Andreia e Nadya tretam por comida em A Grande Conquista: 'Sou mentirosa?'

A Grande Conquista (Record) teve mais um desentendimento entre vileiras hoje. Andreia de Andrade e Nadya França se estranharam por comida.

O que aconteceu

Andreia discutiu com Nadya após acusar a vileira de repetir o prato pela terceira vez no almoço. Ambas estão na Casa Laranja, que possui o maior número de moradores e comida racionada.

Andreia: "Você se serviu pela primeira vez e foi comer. [Depois] Voltou [para pegar mais comida]. Eu estava aqui e te dei, pela segunda vez, a salada. Pela terceira vez, você veio aqui e se serviu. Eu falei: 'Mas você vai comer de novo?'".

Nadya: "Ela me serviu primeiro e aí depois eu fui ali servir pela segunda [vez]".

Andreia: "E a vez que eu te servi aqui [no balcão]?".

Nadya negou com a cabeça, enquanto continuou comendo em pé.

Andreia: "Então eu sou mentirosa? Estou inventando a cena?".

Nadya: "Tá gravado".

Andreia: "Tá bom. Então não existe a cena que eu te dei [comida] aqui?".

Nadya: "Não".

Andreia, então, ironizou: "Tá certo, você tem razão. Concordo com você. Se a sua razão tá certa, então tá bom. Eu só não gosto que me façam de idiota".

