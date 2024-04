Alinne Rosa abre álbum de fotos nua em piscina: 'Um achado, uma perdida'

Alinne Rosa, 42, publicou um álbum de fotos onde aparece curtindo uma piscina nua.

O que aconteceu

A cantora fez a publicação em seu Instagram no fim da noite de segunda (22). "Um achado, uma perdida."

Nas imagens, Aline se refresca na piscina, em um chuveiro e toma sol em uma varanda, nua.

Aline tapa os seios com as mãos ou com os ângulos escolhidos para as fotos.

Ela também colocou um borrão em seu rosto nas imagens em que aparece de frente.

Nos comentários, os seguidores elogiaram o ensaio. "Sereia do Rio Vermelho" e "Perfeita" foram alguns dos comentários.

Confira a publicação completa: