Produção de A Grande Conquista comete gafe em vídeo de Rachel Sheherazade

A produção de A Grande Conquista 2 (Record) cometeu uma gafe ao exibir um vídeo de Rachel Sheherazade sem áudio nesta terça-feira (23).

O que aconteceu

A apresentadora tentou explicar como seria a dinâmica. Por mais que os vileiros vissem sua imagem, não ouviam o que falava.

Minutos depois, a produção cortou o vídeo de Sheherazade. No lugar dele, foi exibido o logo do reality.

Por volta das 19h, o áudio normalizou, mas a imagem de Rachel não foi mostrada. Ela pediu para os Donos de cada casa indicarem participantes para a Zona de Risco. Também reforçou que a única maneira de se livrar da Eliminação era vencendo a Prova da Virada.

