A Grande Conquista: Formação de Zona de Risco surpresa causa choro em Cacau

Os vileiros foram surpreendidos com a primeira Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record) nesta terça-feira (23).

O que aconteceu

Por volta das 19h, Rachel Sheherazade conversou com os participantes. A apresentadora informou que os Donos teriam que indicar alguns de suas respectivas casas para a Zona de Risco — que pode levar à eliminação do programa.

Dos 100 confinados, 28 foram indicados à Zona de Risco. A casa Laranja teve 14 indicações (somando João Hadad, que estava na berlinda por uma dinâmica da divisão de residências), a casa Azul teve 9 indicações e a casa Verde, 5 indicações.

Cacau caiu no choro por mandar os colegas para a berlinda. Da casa Laranja, enviou MC Mari, Fellipe Villas, Fran Sabino, Ratinho, Cel e outros para a Zona de Risco. Em desabafo com Fran e Márcia, destacou sua angústia: "Indiquei quem eu mais gosto". As colegas a consolaram, pontuando que alguns pediram para ela indicá-los, em busca de escaparem e se tornarem os próximos Donos.

Claudinha, da casa Azul, foi a segunda a indicar os vileiros na dinâmica. Gabriela Rossi, Bruno Danese, Vini Sassone, Biel Azevedo, Luiza Aragão, Destri e Maizy foram algumas das suas escolhas para a Zona de Risco.

Por fim, Madshow definiu quem da casa Verde gostaria de ver na Zona de Risco e fora da Vila. Suas escolhas foram: Bruno Cardoso, João Pinto, Edlaine Barboza, Poliana Roberta e Marcus Cowboy.

Os 28 vileiros na Zona de Risco serão anunciados no programa ao vivo desta quarta-feira (24), com os nomes não revelados pelo PlayPlus. O streaming da Record não exibiu as cenas das indicações e teve falhas no áudio, registrando apenas as falas da apresentadora, que repetiu os nomes indicados pelos Donos das casas.

Sheherazade pediu para os vileiros da Zona de Risco formarem grupos. Ela explicou que seriam formados 4 grupos com 7 integrantes, sem a necessidade de ser da mesma casa, e que eles deveriam se trocar para a prova. Ainda, adiantou que haveria duas disputas: A contra B e C contra D. Quem vencesse cada duelo, iria para a disputa final.

Em torno de 20h40, o PlayPlus vazou imagens antes da primeira disputa da Zona de Risco. Vileiros abraçaram participantes que realizariam a prova.

A Grande Conquista: PlayPlus vaza vileiros antes da primeira prova da Zona de Risco Imagem: Reprodução/PayPlus

