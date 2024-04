'Pare de chorar, amor': as tretas que já rolaram em A Grande Conquista

A Grande Conquista 2 (Record) estreou nesta segunda-feira (22), mas já teve algumas tretas entre os confinados. Veja o que rolou na estreia.

Invertida de Hadad em Jey Jey

A Grande Conquista: Hadad rebate Jey Jey Imagem: Reprodução/PlayPlus

João Hadad se incomodou por ser escolhido para passar perrengue na casa Laranja. Ele aproveitou o momento para criticar a postura de Jey Jey na dinâmica.

Nem ela tem critérios para me colocar aqui. Se é para poder passar perrengue aqui como está todo mundo falando, então vamos para dentro. Mas, da próxima, escolhe melhor, se posiciona, porque o jogo é para isso.

'Pare de chorar, amor'

A Grande Conquista: Vivi dá resposta atravessada a Danilo Imagem: Reprodução/PlayPlus

Danilo reclamou que Vivi Fernandez não justificou o motivo para tirar seus R$ 5 mil e dar para Edlaine. A vileira se defendeu: "Não rem como eu falar na primeira prova".

Ele insistiu e pontuou que ela deveria se justificar na escolha "par ou ímpar" e ela o alfinetou: "Pare de chorar, amor, é o jogo".

Barracos nas casas

A Grande Conquista: Barracos dominam casas Azul e Laranja Imagem: Reprodução/PlayPlus

As casas Azul e Laranja foram palco de bate-bocas entre os participantes.

Fernando Sampaio se exaltou com Luiza Aragão. Ela apontou sua opinião sobre o edredom, mas alguns entenderam que ela queria o edredom apenas para ela, apontando a postura como egoísta. Aos gritos, o vileiro disparou: "Se você é reativa, é um problema seu. Se for reativa comigo, vou ser reativo com você. Já falei que sou do 'namastê' o car*lho. Falar que eu sou o dono da casa... pois se eu sou o dono, ela não dorme naquilo".

A discussão seguir na casa Laranja, com MC Mari questionando Fellipe Villas. Ela reclamou do barulho e o enfrentou: "Quando falei que meu sono era pesado para você? Fale... Estou falando na sua cara: macho escr*to".

Lizi Gutierrez declara 'guerra' à inimiga

A Grande Conquista: Lizi Gutierrez anuncia nova inimiga Imagem: Reprodução/PlayPlus

Após May escolheu Lizi para disputar uma prova, a ex-A Fazenda anunciou que ela é sua inimiga. "Quer me tirar como rival? Vai ser rival nessa p*rra até o fim. Isso aqui é um duelo, era rival, você me tirou como rival, então vai me ter como rival, Eu vou para a tua casa e vou infernizar, agora você vai ver", apontou.

