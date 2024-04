Treta, provas e mais: como foi a estreia de A Grande Conquista 2?

A Grande Conquista 2 (Record) começou a todo vapor. Além de provas para decidir quem seriam os Donos das casas da Villa, a estreia teve tretas, cantada e divulgação do cronograma da semana.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No início, Rachel Sheherazade anunciou que dois vileiros não entrariam na estreia. A apresentadora revelou que eles testaram positivo para a covid-19 e Influenza. Mais tarde, anunciou que Vinigram, o Vinicius de Paula, testou negativo para Influenza e integrou o elenco. Nas redes sociais, a equipe de Ysani confirmou que estava com covid-19 e fará uma nova testagem em breve.

Os participantes foram divididos nas três casas (Laranja, Azul e Verde). O programa exibiu como foi feita a divisão, que exigiu estratégia e agilidade, mas também contou com premiações e perrengues.

As tretas tomaram conta da estreia. Jey Jey e Hadad se estranham, Vivi Fernandez rebateu Danilo e Lizi Gutierrez declarou guerra à May. As casas Azul e Laranja também se destacaram nos bate-bocas de Fernando Sampaio com Luiza Aragão e MC Mari com Fellipe Villa, respectivamente.

Uma dinâmica ao vivo definiu que comandaria as casas da Vila. A decisão dos Donos sobrou para o programa ao vivo, consagrando Madshow (Verde), Claudinha (Azul) e Cacau (Laranja).

A Grande Conquista - Enquete: O que você achou do programa até agora? Resultado parcial Total de 4 votos Adorei, o elenco promete! Não gostei, achei fraco 50,00% Não sei, preciso ver mais episódios 50,00% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso