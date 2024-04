Não é xixi! 5 coisas que você precisa saber sobre ejaculação feminina

A engenheira Mariana, 37, de Porto Alegre, descobriu que conseguia ejacular por volta dos 30 anos, mas isso já acontecia com ela desde a adolescência.

"No início, fiquei um pouco assustada, não sabia o que estava acontecendo, daí comecei a pesquisar o assunto, conversei com a minha ginecologista e descobri que, apesar de raro, aquilo era normal. E depois que começou a acontecer com frequência, e entendi o que era, eu comecei a ressignificar alguns episódios da minha adolescência. Mesmo quando eu não ejaculava, sempre fui muito lubrificada, sempre saiu muito líquido do meu corpo. Sempre tem uns caras que estranham, mas em geral eles piram, ficam loucos. A maioria nunca viu, e se empolga muito. Principalmente no oral! E agora eu também curto bastante isso em mim", disse.

Segundo ela, um de seus parceiros chegou a alegar que a "ejaculação" seria xixi. Porém, não se trata de urina. Cerca de 2% das mulheres expelem esse líquido durante o orgasmo — mesmo que não saibam, ao certo, se isso pode ser chamado de ejaculação feminina.

A seguir, veja mitos e as verdades em torno desse fenômeno:

É real

Esse fenômeno existe, ainda que não seja muito bem explicado pela ciência ainda. Muitos urologistas não concordam com o termo "ejaculação", que seria um fenômeno masculino do ponto de vista anatômico. Mas o fato é que sim, existem mulheres que emitem este líquido em jato, agora se isso vai ser chamado de ejaculação feminina do ponto cientifico ainda não sabemos.

Não é xixi

Esse líquido vem de uma glândula chamada glândula de Skene, que nem toda a mulher tem. Para alguns estudiosos, ele conteria substâncias assemelhadas ao líquido da próstata masculina. Por isso dizem que a glândula de Skene seria quase correlata à glândula prostática do homem.

Um estudo de 2015 encontrou um pouco de substância da urina neste líquido para além do prostático. Então, poderiam ter dois fenômenos: um que vem da glândula de Skene, e outro que vem de alguma parte da bexiga.

Nem todas as mulheres ejaculam

O líquido ligado ao orgasmo é eliminado pela uretra e vem da glândula de Skene. O que se sabe é que 54% das mulheres possuem essa glândula. Então são apenas essas mulheres que podem vir a ejacular durante o orgasmo.

Orgasmo com ejaculação não é mais poderoso

Os estudos que compararam o orgasmo de mulheres que ejaculavam com as que não ejaculavam não encontraram nenhuma associação entre ejaculação e maior prazer. O fato de uma mulher ejacular não significa que ela tenha orgasmos mais intensos ou mais prazerosos.

Tem como única função o prazer

Ao contrário da ejaculação masculina, que tem a função de emitir sêmen para procriação, a ejaculação feminina (assim como o orgasmo feminino) não tem nenhum propósito biológico conhecido, a não ser o prazer da mulher.

Fonte: Ana Canosa, psicóloga, educadora e terapeuta sexual

*Com matéria publicada em 17/02/2020