27 livros para ler na gravidez: os melhores e os menos óbvios

Selecionamos os mais indicados por outras mães, e não só sobre gestação e bebê: há títulos essenciais para essa fase, sobre terapia, autoconhecimento e relacionamento.

Já sentiu vontade de ler sobre maternidade, seja buscando conteúdos nas redes sociais ou em livros? Você não está sozinha: 93% das mulheres (tanto as que estão experienciando a gestação pela primeira vez, quanto as que são mães de um ou mais filhos) buscam ativamente informação e conhecimento sobre o tema. É o que revela uma pesquisa feita por Universa, chamada de "Estudo Materna: o que pensam e querem as mães", realizada em dezembro de 2023 com mil mulheres, com a metodologia de Mind Miners, plataforma especializada em Consumer Insights.

E as dúvidas não se resumem ao enxoval e à decoração do quarto; a preparação para a chegada do bebê certamente passa por essas questões mais práticas, mas as respondentes mostraram que a necessidade de aprendizado vai muito além e envolve preparação psicológica.

A gravidez é de fato não apenas um momento emocionante, mas também repleto de questionamentos e preocupações, e os livros podem ajudar a deixar tudo mais leve! Até porque são escritos por especialistas e, não raro, por mães e pais que dividem descobertas e aprendizados de forma super natural e recheada de informação. A lista abaixo inclui obras no formato "guia completo" - da fase do planejamento até o pós-parto e amamentação - e outras que abraçam temas mais abrangentes (como a desromantização da maternagem), ainda que trazendo dicas concretas para serem usadas desde a fase tentante até a primeira infância. Escolha seus livros preferidos e boa leitura! Se você estiver com vontade de ler, é claro.

Enquanto isso

A autora e mãe Fernanda Witwytzky compartilha a história de suas trinta e duas tentativas de engravidar: um convite para refletir sobre o fato de que as melhores coisas da vida precisam ser cultivadas e, nem sempre, acontecem no nosso tempo. Um convite para refletir sobre como essa é uma regra universal não apenas na hora de ter filhos: um bom casamento, amigos leais, um trabalho relevante, o relacionamento com Deus: tudo isso exige esforço e paciência. Mas como esperar sem desanimar? A leitura promete nos ajudar a ajustar atitudes em relação ao que fazer enquanto esperamos.

A gravidez dia a dia

Você vai ter um guia sobre os 280 dias de gravidez, parto e nascimento, com uma página para cada dia. Um mix de conselhos práticos e explicações, organizado pela obstetra consultora Dra. Maggie Blott, com uma página para cada dia. Pode esperar muita informação sobre as mudanças no corpo da mulher, o crescimento e o desenvolvimento do bebê, além de dicas de nutrição e de exercícios.

Os 60 dias mais importantes na gravidez

Livro compacto e didático do já conhecido autor Pierre Dukan, sobre como a alimentação pode ser crucial na saúde do bebê, com olhar especial para o quarto e quinto mês de gravidez. Autor do best-seller Eu não consigo emagrecer, agora Dukan adota uma nova causa: conter o avanço do sobrepeso, diabetes e obesidade gestacionais de maneira simples, com direito a plano alimentar para retardar o aparecimento de doenças e garantir a qualidade de vida da mãe e do filho.

Bela Maternidade

O que comer antes, durante e depois da gestação, como se preparar para o parto, como construir a tal rede de apoio, como alimentar e cuidar de um bebê... Bela Gil conta sua experiência com um relato íntimo sobre como foi ser mãe da Flor e do Nino, começando pela decisão de ter um filho e passando pela importância do cuidado consigo mesma. Além disso, há receitas e entrevistas com profissionais de várias especialidades.

Origens mágicas, vidas encantadas

Mestre da medicina holística, Deepak Chopra, analisa a concepção do ponto de vista fisiológico, psicológico e espiritual e mostra que a vida do bebê começa antes do corte do cordão umbilical. A obra explica como a gravidez pode ser um período de profundo despertar espiritual e aponta caminhos para transformá-la num tempo de amor e de experiências positivas, gerando seres humanos felizes e saudáveis de corpo e mente. Ideal para mães, pais e pessoas que desejam entender melhor a magia da vida: há explicações sobre etapas como fecundação e amamentação, exercícios práticos para harmonizar a vida em família, além de conselhos e receitas para aliviar dores físicas e emocionais.

Diário de um grávido

Um livro que conta, com humor sincero e apaixonado, como é a gravidez do ponto de vista masculino. Da chegada da notícia e primeiro ultrassom ao nascimento do bebê e os hormônios ensandecidos, pode-se esperar uma perspectiva diferente sobre o tema, escrita por Renato Kaufmann, com prefácio de Washington Olivetto.

O que esperar quando você está esperando

Um dos livros mais famosos desde 2004, com respostas tranquilizadoras em um guia completo para a gravidez, desde a fase do planejamento até o pós-parto. Foi concebido com a gravidez surpresa da própria autora que, buscando saber o que esperar da gestação, percebeu uma escassez de informações. Na nova edição ilustrada, revisada e atualizada, há informações essenciais, conselhos práticos, dicas fáceis, uma visão realista do processo de gestação, e também as últimas novidades sobre pré-natal, exames, medicamentos seguros e parto. Esperando gêmeos? Há um capítulo só sobre isso. Quer que seu parceiro leia sobre o tema? Esse livro também é uma boa.

Quando o corpo consente

Desperta na futura mãe o gosto pelas sensações sutis, o desejo de habitar todos os recantos do próprio corpo com ternura e respeito, por ela e pelo bebê. Uma opção interessante tanto para quem quer engravidar, quanto para quem já está gestando - e é uma boa leitura para profissionais da área materna, ajudando na compreensão da natureza da gestação e parto.

Tudo bem não estar bem

Convida a comportar a dor e não tentar negar o vazio da perda, sendo uma referência no apoio às pessoas enlutadas a partir de uma nova perspectiva, que ignora conselhos ineficazes e honra o amor. Depois de vivenciar o luto como terapeuta e com a morte do companheiro, a autora Megan Devine se tornou uma voz expressiva para desconstruir a cobrança de "voltar à vida normal" após a perda de um ente querido - o que pode acontecer com qualquer gestante, não só com a perda gestacional. Sem romantizar o momento doloroso, com histórias reais, depoimentos, estudos, pesquisas e orientações práticas sobre como cuidar do corpo, da mente e do coração durante o processo.

A maternidade e o encontro com a própria sombra

Escrito por Laura Gutman, psicoterapeuta especializada em família e maternidade, traz temas que tangem a experiência real e não idealizada da mãe. Em meio a um turbilhão de sentimentos, estabelecer um ambiente seguro e estável para o bebê pode ser um grande desafio. Através de exemplos de situações cotidianas e da psicologia, a autora esclarece dúvidas sobre temas comuns da maternidade, como a depressão pós-parto, o papel do homem na relação entre mãe e bebê, a importância do aleitamento materno, a sexualidade da mulher e a perda de identidade.

O conflito a mulher e a mãe

Se quiser refletir sobre o mito de que toda mulher tem o desejo e o instinto natural de ser mãe, esse é o livro. Para "desromantizar" e entender os efeitos de expectativas, restrições e obrigações maternas. Para quem busca um livro que aborda de forma realista a carga que as mães modernas carregam.

9 meses

Um guia prático baseado em evidências, do positivo ao parto, dos exames e consultas às mudanças do corpo. Linguagem acessível para todos, com tópicos que começam no pré-natal e terminam no puerpério.

Por que ninguém me disse isso antes?

Livro que foge do tema específico da maternidade, mas traz reflexões importantes para essa fase, ajudando a compreender o que você está sentindo e como lidar da melhor forma possível. A psicóloga Julie Smith escutou tanto a frase do título do livro que decidiu fazer alguma coisa a respeito. Foi então que começou a postar vídeos curtos na internet que a transformaram em um fenômeno das redes sociais: ela traz a mesma objetividade dos vídeos para oferecer ensinamentos reservados às sessões de terapia, de forma simples, sem perder a profundidade.

A encantadora de bebês resolve todos os seus problemas

Ensina como agir com os seus filhos desde as primeiras semanas de vida até os primeiros anos da infância, com técnicas que facilitam o dia a dia. Depois de lidar com mais de 5 mil crianças, neste livro a autora Tracy ensina, de forma bem-humorada, a administrar cólicas, saber se a criança comeu o suficiente, o sono do bebê, entre outras questões que afligem os pais. Um livro que parece cumprir suas promessas, fornecendo caminhos práticos e técnicas surpreendentes e aparentemente simples.

Cuide-se para cuidar

Aqui o mergulho é no seu autoconhecimento e autocuidado materno. A autora Laura Schwengber compartilha experiências e conhecimentos para ajudar outras mães a superarem os desafios da maternidade, tornando o livro um verdadeiro incentivador para se ter uma maternidade mais saudável, leve, plena e consciente.

O bebê montessori

De forma simples? É um guia superinteressante para criar bebês com amor, respeito e compreensão. Traz um passo a passo que mostra como desacelerar e ter um ritmo adequado para o bebê: isso pode ajudá-lo a construir confiança em si próprio, no ambiente, e em nós.

Sororidade, quando a mulher ajuda a mulher

Derivada do latim soror (irmã), a palavra "sororidade" tem o sentido de irmandade. Mas, para a jornalista Paula Roschel, é muito mais que isso, englobando conceitos como empatia, solidariedade, companheirismo e respeito entre mulheres. Vale a pena a leitura, afinal a maternidade é uma fase em que, nós, mulheres, podemos e devemos continuar nos ajudando ou nos ajudar ainda mais.

Aromaterapia para grávidas

Para aproveitar, sem riscos, os benefícios da aromaterapia, da gestação à amamentação. Com abecedário de incômodos como baby blues, constipação, dor de cabeça, hemorroidas e baixa de libido... O livro mostra como, bem escolhidos e utilizados conforme as recomendações, os óleos essenciais cuidam e acalmam a mamãe, sem risco para ela nem para o bebê. Esta é uma obra que você pode consultar durante os nove meses de sua gravidez e durante a amamentação.

A ciência dos bebês, da gravidez aos 5 anos

Aliando sabedoria científica com a vivência de pai, o especialista em desenvolvimento cerebral John Medina revela como as mais recentes descobertas nas áreas da neurociência e da psicologia podem ajudar os pais. Você terá respostas para perguntas como: "mãe ansiosa, bebê ansioso?" ou "como o momento do parto pode afetar a relação entre mãe e filho?".

O quarto trimestre

Já pensou na importância dos três primeiros meses do bebê fora do útero? O livro mostra como o pós-parto é um momento decisivo e transformador, para o qual muitas mães não estão preparadas. Esse livro joga luz para um assunto ainda pouco falado, trazendo conselhos práticos para as mulheres que atravessam o complexo puerpério e apontando considerações relevantes para esta fase de transição que pode levar meses ou até anos.

Parto ativo, guia prático para o parto natural

Se pensa em parir naturalmente, o livro pode ser uma boa! Apresenta exercícios baseados no ioga para a gravidez, que conduzem a mulher aos seus próprios instintos naturais para o trabalho de parto e para o parto.

Doula, mulheres que se ajudam no momento mais importante da gestação

A autora Susana Moscardini compartilha sua experiência como gestante, educadora perinatal e doula, contando sobre os encontros com mulheres que reconheceram sua força no acontecimento mais marcante e extraordinário de sua vida.

A internet não é legal para gestantes

Escrito pelo obstetra, Anderson Pinheiro, parte de perguntas reais de pacientes, trazendo pesquisas e evidências científicas que vão de encontro de mitos disseminados na internet e lendas geracionais. O médico e autor traduz os principais resultados científicos e implicações médicas em uma linguagem acessível, tornando o livro uma consulta valiosa para as mulheres que se tornam mães e um guia confiável para quem busca conhecimento embasado.

O guia definitivo para o pós-parto

Um especialista neozelandês em saúde da mulher foca seu trabalho na cura do esgotamento causado pela gravidez; para te ajudar a recuperar a energia, o corpo e a se reencontrar. Dr. Oscar Serrallach foca seu trabalho na cura do esgotamento causado pela gravidez e traz um livro para debater o puerpério e as alterações físicas e emocionais que o caracterizam e atingem mulheres até 10 anos após o parto. Repleta de conselhos e ensinamentos sobre como ter uma recuperação bem-sucedida, a obra ajuda as mães a recuperarem a energia, o corpo e se reencontrarem.

Nasceu, e agora?

Escrito pela parteira formada na França, Stéphanie, que já ajudou mais de cinco mil casais grávidos, antes, durante e depois do nascimento de seus filhos; na amamentação, no combate às cólicas, na cura de bicos de peito machucados e seios empedrados, em como garantir um sono tranquilo...

Mãe, e agora?

Escrito por uma médica, orienta, passo a passo, a equilibrar os cuidados com o bebê e seu retorno à feminilidade que a maternidade deixou em segundo plano

Mãe recém-nascida

É sempre sobre o bebê, livros e mais livros? Mas e a mãe que acabou de nascer? Aqui está: meio livro, meio diário, meio conversa entre amigas, meio conforto, meio choque de realidade, meio cafuné. Um livro que promete dar colo para quem precisa: você.