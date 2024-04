Yas: Ludmilla precisa ter cuidado para não validar intolerância religiosa

Ludmilla, 28, rebateu nas redes sociais as acusações de intolerância religiosa que sofreu por conta de um vídeo exibido no telão durante sua apresentação no Coachella. Um dos trechos da peça mostrava um cartaz que dizia: "Só Jesus expulsa o Tranca-Rua das pessoas".

Por meio de um post no X (antigo Twitter), Ludmilla afirmou que o cartaz não representa seu posicionamento e que a ideia do vídeo era mostra, sem filtro, a realidade de favelas como a comunidade em que a própria artista cresceu.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, concorda com Ludmilla - dizeres como os do cartaz são comuns em ambientes periféricos. "Entendemos que é uma realidade que existe e é muito cruel. Entendo completamente esse posicionamento da Lud, no sentido de querer mostrar a realidade da periferia, da favela - onde infelizmente as pessoas reproduzem esse pensamento."

Yas defende, no entanto, que faltou um adendo que deixasse claro a discordância da cantora com tal expressão. "É preciso um cuidado para entender que essa imagem pode gerar várias interpretações, como toda manifestação artística pode. Como uma pessoa de candomblé que já sofreu várias vezes com intolerância religiosa, penso que talvez ela pudesse ter complementado essa realidade com outra coisa, justamente para que as interpretações não fossem ampliadas por ali."

A apresentadora opina que, por mais que não concorde com a frase em questão, Ludmilla precisa ter cuidado para não validá-la. "Sabemos que não é uma questão de intolerância religiosa da Ludmilla, não parecer, mas essa realidade poderia ter sido colocada de uma outra maneira, para que não haja essas interpretações, para que as pessoas não concordem com o que está escrito ali, uma vez que é um discurso muito perigoso."

Conflito entre Davi e Mani parece armado para 'alongar' o BBB, opina Leão Lobo

Davi Brito, 21, vive uma crise no relacionamento com Mani Reggo, 41, desde que venceu o BBB 24 (Globo). A comerciante deixou de seguir o ex no Instagram e parou de respondê-lo após Davi dizer que os dois estavam "se conhecendo" no Mais Você.

Leão Lobo diz acreditar que o conflito conjugal entre Mani e Davi seja uma armação da direção do BBB para prolongar a repercussão do reality. "Pode ser até loucura da minha cabeça, mas dá a sensação de que é uma coisa arranjada, armada pela produção do programa. O jogo acabou, mas parece ter alguém que cuida deles [ex-brothers] e arma essas coisas para dar mais buxixo."