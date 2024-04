Ludmilla rebate acusação de intolerância religiosa no Coachella: 'Contexto'

Ludmilla usou o X hoje para se defender de acusações de intolerância religiosa em seu show no Coachella.

O que aconteceu

As acusações se devem a um vídeo exibido no telão durante a apresentação. A projeção feita durante a música "Rainha da Favela" mostrava diversas cenas do cotidiano das favelas: pessoas dançando, empinando pipa, a carreta furacão e também cenas com problemas como ônibus sendo queimados e brigas na rua.

Um trecho mostra um cartaz com uma frase contra religiões de matriz africana. "Só Jesus expulsa o Tranca Rua das pessoas", diz o cartaz. Na umbanda, no candomblé e em outras religiões de matriz africana, Tranca Rua ou Tranca-Ruas é uma entidade conhecida como guardião dos caminhos.

Ludmilla afirma que o cartaz não representa seu posicionamento. No X, a cantora afirmou que a ideia era mostrar a realidade sem filtro: "Rainha da Favela apresenta a minha favela, uma favela real, nua e crua, onde cresci mas infelizmente se vive muitas mazelas: genocídio preto, violência policial, miséria, intolerância religiosa e tantas outras vivências de uma gente que supera obstáculos, que vive em adversidades, mas que não desiste".

Estou aqui pelo que é real e não essa versão vitrine importada para gringo achar que esse é um espaço que se reduz a funk, bunda e cerveja! Ludmilla