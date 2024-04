Julia Lemmertz descobre abusos após 'Justiça 2': 'Sofri sem me dar conta'

Julia Lemmertz em entrevista ao Gshow:

Durante as gravações de "Justiça 2", a atriz reviveu questões pessoais. "Essa coisa do abuso, a gente começou a falar há pouco tempo. E eu comecei a me dar conta de que eu, jovem ou adolescente, sofri alguns abusos sem me dar conta de que era. No fim das contas, eu fico mais constrangida de não perceber".

Segundo ela, o tema foi aprofundado na série já que percebeu como normalizou na vida. "O quanto isso foi 'normalizado', isso que é o mais chocante. A minha geração ainda está em um aprendizado longo, a gente tá se dando conta de tudo que deixamos passar, por ignorância"

Ela também afirmou foi um trabalho difícil devido à sua personagem. ""Ela não tem uma força interna para falar o que é justo e o que não é. É uma personagem bem difícil. No final da vida dela, ela se depara com essa imensa falta que ela fez na vida da filha, de não ter dado ouvidos aos sinais que tanto a filha quanto a vida davam".

Julia Lemmertz interpreta Julia, a mãe de Carolina (Alice Wegmann) que decide denunciar o tio por estupros cometidos no passado.