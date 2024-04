Harry Potter: The Exhibition chega ao Brasil com ingressos até R$ 400

A exposição itinerante mais abrangente já apresentada sobre Harry Potter e todo o Mundo Mágico, Harry Potter: The Exhibition, chega a São Paulo em agosto de 2024.

Os ingressos para a exposição interativa começam a ser vendidos amanhã, 23 de abril, no site harrypotterexhibition.com.br e na Eventim.

O evento celebra os filmes e histórias de Harry Potter e de Animais Fantásticos, incluindo trajes, adereços e imagens da produção da Broadway Harry Potter e a Criança Amaldiçoada.

A partir de 22 de agosto de 2024, o público brasileiro poderá celebrar o Mundo Mágico em uma jornada personalizada por ambientes imersivos e tecnologia de última geração. Além disso, à medida que os visitantes exploram cada galeria, suas interações são capturadas usando pulseiras RFID para proporcionar experiências exclusivas vinculadas ao seu perfil de visitante.

A exposição já passou por várias cidades ao redor do mundo e recebeu mais de dois milhões de visitantes e fãs de Harry Potter. Atualmente, está em exibição na cidade de Nova York, nos Estados Unidos; Macau, na China; e abre, no próximo mês, em Munique, na Alemanha.

Destaques da Harry Potter: The Exhibition

Das páginas para as telas: A galeria exibe uma primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal em um cofre inspirado em Gringotts e é cercada por vídeos inspiradores e citações literárias, reconectando os convidados à história enquanto são introduzidos à exposição.

Castelo de Hogwarts: A galeria apresenta uma experiência multimídia imersiva com elementos icônicos como o Salgueiro Lutador, Dementadores e o Mapa do Maroto, onde os convidados verão seu nome aparecer, incentivando-os a continuar a sua exploração pela exposição.

Salão Principal: A galeria é um espaço que permite aos visitantes celebrar momentos mágicos sazonais por meio de sua arquitetura icônica.

Casas de Hogwarts: A galeria estabelece a base para a experiência da exposição, permitindo que os convidados vivenciem momentos mais personalizados com a casa de Hogwarts que selecionaram durante o seu pré-registro. Ainda assim, essa galeria permitirá que os visitantes experienciem todas as casas de Hogwarts (independente da escolha prévia) em um salão comemorativo onde é apresentado o icônico Chapéu Seletor (local perfeito para fotos), que está cercado por brasões de casa recém-desenhados em janelas de vitrais meticulosamente criadas.

Salas de Aulas de Hogwarts: As galerias estão repletas de adereços, criaturas e trajes icônicos. Os visitantes vão interagir com tarefas e jogos mágicos, através de telas touchscreen, para revelar segredos dos bastidores de momentos icônicos da sala de aula, preparar poções na Sala de Poções; prever o futuro em Adivinhação; plantar uma mandrágora na Estufa de Herbologia; e usar sua varinha digital para derrotar um boggart em Defesa Contra as Artes das Trevas.

Cabana do Hagrid e a Floresta Proibida: Além de oferecerem uma experiência interativa do feitiço Patrono, as galerias revelam

criaturas míticas que ficam escondidas na floresta, como centauros e Acromântula. Há ainda uma recriação da Cabana de Hagrid.

Uma coleção exclusiva de Harry Potter: The Exhibition estará disponível na loja da exposição. Os fãs poderão escolher entre uma variedade de produtos, como roupas, acessórios e guloseimas comestíveis, incluindo Sapos de Chocolate e Butterbeer engarrafada e em barril. Algumas mercadorias são exclusivas da exposição, não podendo ser encontradas em nenhuma outra experiência de Harry Potter.

Ingressos

Abertura das vendas: 23 de abril de 2024.

OCA-Parque do Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, S/n- Portão 2- Moema, São Paulo- SP

Horários

Sábados, Domingos e Feriados: Sessões a partir de 9h.

De Terça a Sexta: Sessões a partir de 10h.

Sempre a última sessão começa às 19h, em todos os dias. (A exposição fecha apenas às segundas-feiras, exceto feriados e a exceção do dia 14 de outubro, quando o horário de início é 10h).

Tipos de ingressos e valores 1º lote

Ingresso inteira/meia-entrada

Terça-feira e Quarta-feira: R$ 100,00/ R$ 50,00

Quinta-feira e Sexta-feira: R$ 120,00/ R$60,00

Sábado/Domingo/ Feriados: R$ 170,00/ R$ 85,00

IMPORTANTE: Dia 14 de Outubro, Segunda-Feira, a exposição abre normalmente com preço de terça e quarta-feira, ou seja R$100 inteira e R$50 meia.

Ingresso Flex: (Permite o acesso a qualquer dia a qualquer hora, mas pega fila normalmente.)

Inteira: R$ 240,00 /Meia-entrada: R$120,00

Vendas: a partir do dia 23 de abril Ingresso válido para entrada: a partir do dia 27 de Agosto (Terça-feira).

Ingresso Vip: (Inclui brindes e benefícios)

Inteira: R$ 400,00/ Meia-entrada: R$280,00

Brindes e benefícios oferecidos: Pôster Exclusivo, totebag, credencial exclusiva, fastpass, acesso exclusivo e audioguide.