Denilson parabeniza Belo por aniversário: 'Nunca achei que ia fazer isso'

Durante a edição ao vivo de segunda-feira (22) do Jogo Aberto (Band), Denilson parabenizou Belo, que completa 50 anos.

O que aconteceu

O apresentador mostrava a tabela do Brasileirão no Telão quando brincou que não iria bater nele pois iria quebrar.

Renata Fan comentou. "Vai todo o dinheiro do Belo."

Denilson, então, aproveitou a deixa. "Aliás, parabéns Belo! Aniversário dele!".

Nunca achei que ia fazer isso em rede nacional. Parabéns, Belo. Parabéns, irmão! Denilson

"Cinquentou", brincou ainda Denilson.

Treta Belo x Denilson

Belo e Denilson travaram uma disputa judicial por mais de 20 anos. O ex-jogador alegou que o pagodeiro tinha quebrado o contrato ao deixar o grupo Soweto, em 2000, para seguir carreira solo. Ele tinha adquirido os direitos da banda um ano antes e passou a cobrar publicamente pela dívida.

Denilson teria pagado cerca de R$ 1 milhão para ter o controle do grupo, que na época estourava nas rádios do país com as músicas "Farol das Estrelas", "Mundo de Oz" e "Tempo de Aprender".

Em 2004, o Tribunal de Justiça entendeu que Belo descumpriu acordo e deu vitória a Denilson, determinando que o cantor pagasse R$ 388 mil na época. O valor não foi quitado.

Denilson e Belo anunciaram em agosto de 2023 que chegaram a um acordo e que as tretas acabaram.