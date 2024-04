CEO do NewJeans diz que HYBE está 'cega por lucros'

A HYBE acusa a CEO Min Heejin de tentar tomar controle da subsidiária ADOR, que é a gravadora do grupo NewJeans. O conglomerado fez nesta segunda (22) uma auditoria e diz ter encontrado evidências de que Min Heejin vazou informações confidenciais e orquestrou para comprar ações da ADOR.

O que aconteceu

O conglomerado convocou uma reunião de acionistas e pediu a renúncia da CEO. Atualmente, a HYBE é detentora de 80% das ações da ADOR, enquanto Min Heejin tem 18%, segundo a mídia sul-coreana.

No entanto, a CEO do NewJeans nega que esteja buscando romper com a HYBE.

Em comunicado, a ADOR afirma que, na verdade, o conflito entre as empresas surgiu por conta de outra gravadora do conglomerado, a Belift Lab, que teria plagiado o NewJeans com o ILLIT, grupo lançado recentemente.



Segundo a nota, após a estreia do ILLIT, as redes sociais ficaram cheias de comentários comparando o conceito do novo grupo com o NewJeans. "ILLT copia NewJeans em todas as áreas, incluindo cabelo, maquiagem, figurinos, coreografia, fotografia, vídeos e aparições em eventos", diz.



O texto afirma ainda que, como o dono da HYBE, Bang Sihyuk, produziu o álbum do ILLT, "a cópia do NewJeans pelo ILLIT não foi feita apenas pela gravadora Belift Lab, mas pela HYBE. Como empresa líder no K-Pop, a HYBE foi cegada pelos lucros e está copiando conteúdos culturais de sucesso sem qualquer hesitação."