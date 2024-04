C6 Fest volta a unir o melhor do clássico e do novo em SP: programe-se

Depois do sucesso em 2023 com shows memoráveis como Underworld, Kraftwerk, Arlo Parks e Samara Joy, o C6 Fest está de volta. Sua 2ª edição acontece nos dias 17, 18 e 19 de maio no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

O lineup conta com 30 atrações de dez países e confirma a vocação do festival para mesclar músicos inovadores e nomes consagrados que transitam entre jazz, rock, soul e pop, passando por MPB e world music. Pavement, Black Pumas, Charles Loyd e A

A programação do C6 Fest será dividida em duas. No Auditório Ibirapuera acontecerão os shows voltados para o jazz e suas vertentes nos dias 17 e 19 (sexta e domingo). Nos dias 18 e 19 (sábado e domingo), a Arena Heineken e a Tenda MetLife recebem shows e DJs.

Também há a iniciativa Pacubra, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, que sediará o lineup de DJs como David Morales, Valentina Luz e a festa Pista Quente.

Quem comprar ingresso para o Auditório, acessará a plateia sentada e todos os shows de jazz, podendo circular pelos outros palcos do parque. Quem comprar ingresso para a Arena poderá ir a todos os palcos, exceto o Auditório, que é plateia sentada e numerada.

Confira a programação completa do C6 Fest 2024

Auditório Ibirapuera - 17 de maio

Charles Lloyd

Com 86 anos e o recém-lançado disco "The Sky Will Still Be There Tomorrow", o renomado saxofonista é dono de uma longa e influente carreira e é mais um dos shows imperdíveis da sexta do jazz.

Na década de 60, Lloyd conquistou reconhecimento por suas colaborações com artistas como Chico Hamilton, Cannonball Adderley e Herbie Hancock.

Daniel Santiago e Pedro Martins

O duo de brasilienses promove a fusão musical de Tom Jobim, Dorival Caymmi e o Clube da Esquina com o jazz moderno e o rock clássico.

Nomes importantes no cenário internacional, os músicos são os únicos brasileiros que participam de duas edições do Crossroads Guitar Festival, em 2019 e 2023, organizado pelo guitarrista Eric Clapton.

Jakob Bro 'Ulma Elmo'

O guitarrista e compositor dinamarquês Jakob Bro se une ao trompetista Arve Henriksen e ao baterista Jorge Rossy para criar uma atmosfera que convida o público a uma jornada pelas composições do jazz escandinavo no projeto "Uma Elmo".

Jihye Lee Orchestra

Em um meio tão masculino, ver uma mulher à frente de uma orquestra é sempre gratificante! A sul-coreana Jihye Lee lançou seu álbum de estreia "April" em 2017 e recebeu elogios da crítica por sua habilidade em criar músicas incorporando elementos de jazz contemporâneo, música clássica e música tradicional coreana.

Arena Heineken e Tenda MetLife - 18 de maio



Ayra Starr

Uma das estrelas do afrobeats, gênero musical da Nigéria que conquistou as paradas mundiais, Ayra Starr vai tocar pela primeira vez "Rush", o viral do TikTok, no Brasil.

Aos 21 anos, ela foi indicada ao Grammy por "Melhor performance de música africana" e é uma das artistas de afrobeats com maior número de plays em 2023 no Spotify.

2manyDJs

Liderados pelos irmãos belgas David e Stephen Dewaele, o duo se tornou um dos nomes mais incensados da música eletrônica contemporânea a partir dos célebres remixes de bandas como Muse, Gorillaz, Kylie Minogue e Daft Punk. Os irmãos também são membros da banda Soulwax.

Black Pumas

Formado em 2017, no Texas, Eric Burton e Adrian Quesada são dois artistas que se complementam. A banda de rock tem pitadas de música latina e negra.

Com passagens que vão do Grammy à posse presidencial de Joe Biden, incluindo o Lollapalooza Brasil, os músicos apresentam no festival o seu novo álbum, "Chronicles of a Diamond".

Eric Burton no show do Black Pumas Imagem: Iwi Onodera/ Brazil News

Cimafunk

Indicado ao Grammy na categoria Melhor Rock Latino com o álbum "El Alimento", o cubano ganhou os holofotes ao misturar funk e hip-hop com música cubana e afrocaribenha.

Com participações de George Clinton e CeeLo Green, o álbum esteve na lista de melhores do ano da Rolling Stone e NPR.

Fausto Fawcett

Nome fundamental da cena underground brasileira, Fausto Fawcett traz para o C6 Fest seu novo show "Favelost - O Baile", que vai contar com participações especiais de BNegão e Fernanda D'Umbra.

Fausto estará ao lado de sua banda formada por Bianca Jhordão, Rodrigo Brandão e Paulo Beto, em espetáculo com projeções de Jodele Larcher.

Jaloo convida Gaby Amarantos

Expoente da música indie e eletrônica paraense, a cantora e compositora Jaloo recebe a poderosa voz de Gaby Amarantos, sua conterrânea.

Jaloo apresenta no C6 Fest sucessos da discografia e do recém-lançado 'Mau' (2023), seu 3º álbum de estúdio.

Gaby Amarantos e Jaloo Imagem: Folhapress

Raye

Aos 26 anos, a britânica tornou-se um dos nomes mais quentes do R&B no mundo todo por conta de seu trabalho nos palcos e o disco "My 21st Century Blues", lançado em 2023, somando mais de 2,3 bilhões de execuções nas plataformas de streaming.

Antes da carreira solo, a artista compôs canções para nomes como Beyoncé, Little Mix, Rihanna, David Guetta e outros.

Cantora britânica Raye Imagem: Reprodução/Instagram

Romy

Guitarrista, cantora e compositora britânica, Romy ganhou notoriedade como integrante do aclamado trio de indie pop "The xx", fundado em 2005, ao lado de Oliver Sim e Jamie xx. Romy também se destaca como ícone LGBTQIA+, levando suas experiências pessoais para suas canções.

Como artista solo, Romy lançou o álbum "Lose My Mind" (2021) e, recentemente, "Mid Air" (2023).

Soft Cell

Quando se fala em música eletrônica, nomes como Depeche Mode e Daft Punk vêm à mente, mas não podemos esquecer do Soft Cell. O duo Marc Almond e Dave Ball conquistou fama mundial com o sucesso "Tainted Love" (1981), um hino do pop da década de 1980 e alcançou o Top 10 do Reino Unido com o seu último lançamento, "Happiness Not Include" (2022).

Pela primeira vez no Brasil, Marc e Dave mostrarão aos brasileiros a magia que eles trouxeram às pistas de dança em todo o mundo.

Arena Heineken e Tenda MetLife - 19 de maio

Baile Cassiano

Conhecido como um dos pioneiros do movimento soul e funk do Brasil, Cassiano ganhou destaque nas décadas de 1970 e 1980 com os sucessos 'A Lua e Eu' e 'É Primavera'.

Cassiano nos deixou em 2021, aos 77 anos. O tributo será comandado pelo produtor e diretor musical Daniel Ganjaman e vai contar com as participações de: Liniker, Negra Li, Preta Gil, Francisco Gil e Luccas Carlos.

Cat Power Sings Dylan '66

Cat Power está de volta ao Brasil depois de dois Popload Festival. Dessa vez, Chan Marshall revisita um dos repertórios mais icônicos de Bob Dylan no excelente disco ao vivo "Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert".

Daniel Caesar

O canadense Daniel Caesar é um verdadeiro fenômeno do neo soul e R&B, considerado um dos mais talentosos artistas de sua geração.

Em 2017, ele lançou seu disco de estreia, "Freudian", e foi celebrado por público e crítica, chamando atenção até de nomes como Justin Bieber, que o convidou para um feat. O hit "Peaches" é o maior sucesso do disco "Justice", lançado por Bieber em 2021, e tem quase 1 bilhão e 600 milhões de plays só no Spotify.

Jair Naves

Reconhecido por seu estilo único de composição lírica, Jair é dono de uma das vozes mais expressivas no cenário do rock alternativo brasileiro com canções que exploram o indie rock e o folk.

Noah Cyrus

Nascida em Nashville, a cantora e atriz teve muitas influências da música pop e do country, e não é à toa, já que estamos falando de uma das filhas do Billy Ray Cyrus e irmã de Miley Cyrus.

Em seu disco de estreia, "The Hardest Part" (2022), ela passa longe das canções pop grudentas e abraça gêneros como soul, country e tons acústicos. Noah convidou Mike Crossey, conhecido por trabalhar com gigantes do rock alternativo e do indie como Arctic Monkeys e The 1975.

Noah Cyrus Imagem: Reprodução/Instagram

Paris Texas

A dupla de Los Angeles é formada por Louie Pastel e Felix, que juntos criaram uma sonoridade que só podia ter nascido na cidade que abraça as influências do mundo todo em sua cultura.

Hip hop, punk, rock alternativo dão o tom das canções da dupla que lançou o celebrado disco de estreia, "Mid Air", em 2023

Pavement

Após 14 anos, a cultuada banda californiana, ícone da cena indie, está de volta! Em 2010, a banda liderada por Stephen Malkmus se apresentou no extinto festival Planeta Terra. E há indícios de esses shows na América do Sul podem ser os últimos antes de a banda acabar... Não dá pra perder

Squid

Banda britânica de pós-punk formada em 2015, o Squid é composto por Ollie Judge, Louis Borlase, Arthur Leadbetter, Laurie Nankivell e Anton Pearson.

Originários de Brighton, o grupo apresenta a turnê do recém-lançado álbum "O Monolith" (2023).

Young Fathers

Formado por Alloysious Massaquoi, Kayus Bankole e Graham "G" Hastings, o trio escocês mistura hip-hop, eletrônica, pop, rock e elementos de música africana e gospel.

Em 2023, o Young Fathers lançou o premiado disco "Heavy" e a turnê tem sido um sucesso de crítica e público.

Auditório Ibirapuera - 19 de maio

Chief Adjuah

Trompetista e compositor americano, Chief Adjuah é conhecido por uma abordagem inovadora que ele descreve como stretch music. Suas composições são fusões de jazz, hip-hop, música eletrônica, música africana e influências da cultura indígena de New Orleans, sua cidade natal.

Dinner Party Ft. Terrace Martin

Formado por quatro dos mais talentosos músicos da atualidade (Terrace Martin, Robert Glasper, Kamasi Washington e 9th Wonder), o Dinner Party traz uma mistura sofisticada influenciados por jazz, hip hop, R&B e música eletrônica.

C6 Fest

Datas: 17, 18 e 19 de maio de 2024

Local: Parque Ibirapuera: Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana, São Paulo

Portões 2 e 10 (para aplicativo e transporte público) Portão 3 (para estacionamento oficial)

Classificação etária: A partir de 16 anos ou abaixo dos 16 acompanhado dos pais.

Ingressos:

Auditório Ibirapuera

17 e 19/05 (sexta e domingo) - ESGOTADO

17/05 (sexta) - inteira - R$ 560 (+ R$ 112 de taxas)

19/05 (domingo) - ESGOTADO

Arena Heineken e Tenda MetLife

18 e 19/05 (sábado e domingo ) - inteira - R$ 1.320 (+ R$ 264 de taxas)

18/05 (sábado) - inteira - R$ 726 (+ R$ 145,20 de taxas)

19/05 (domingo) - inteira - R$ 726 (+ R$ 145,20 de taxas)

* Clientes C6 têm condições especiais

Onde comprar:

Online: C6fest

Bilheteria física: Teatro Renault, na av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - Bela Vista, São Paulo, de terça a domingo, das 12h às 20h. Segundas e Feriados a bilheteria estará fechada.

Podem ser adquiridos: https://c6fest.byinti.com/#/ticket/

Como chegar:

Carro: Pela avenida Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana. Procurar pelas sinalizações para o Portão 3.

Aplicativo: Para quem optar por taxi ou aplicativo, procure pelos portões 2 ou 10 do Parque do Ibirapuera.

Ônibus: Não haverá programação especial de ônibus para o evento, mas existem muitas linhas que passam pelo Parque. Para acessar, é só clicar no link aqui.

Metrô: A estação mais próxima é a Estação AACD, linha lilás, mas há uma caminhada de aproximadamente 30 minutos até os portões de entrada do Ibirapuera.