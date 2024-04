Após polêmicas com Davi, Mani Rego aparece sorridente na volta ao trabalho

Após polêmicas com Davi, campeão do BBB 24 (Globo), Mani Rego apareceu sorridente na volta do trabalho, na manhã desta segunda-feira (22).

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, Mani apareceu no seu trabalho e comentou sobre o seu ofício. "Oi, gente. Bom dia. Iniciando mais uma semana de trabalho, nesse local que me enche de alegria. Uma semana abençoada a todos e fiquem com Deus", disse ela.

No sábado passado (20), Mani quebrou silêncio sobre relação com Davi. Segundo a empreendedora, ela ficou sabendo sobre os diferentes tipos de status com o vencedor do BBB 24 pelas entrevistas dele na mídia. Após o desabafo, Mani deixou de seguir Davi.

Ela publicou uma foto abraçando uma pessoa e escreveu um desabafo aos seguidores. No texto, ela revelou o motivo por ter optado pelo silêncio nas últimas horas e se mostrou surpresa com a forma usada por Davi para falar sobre a relação dos dois publicamente.

Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas.

Mani Rego

Após o desabafo de Mani, Davi mandou recado para ela. "Só depende de você. Vem, meu amor". O vencedor do BBB 24 fez outro post e pediu perdão para ela. Diantes das polêmicas, ele voltou para Salvador, na Bahia, e foi recepcionado pelos fãs. O baiano também curtiu piscina e churrasco em família no 1º domingo pós-BBB.