Divisão da vila é marcada por tretas, cantada e vileiro na zona de risco

A divisão dos participantes na Vila de A Grande Conquista 2 (Record) foi marcada por perrengues. Saiba como a divisão dos participantes foi feita.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Uma Prova Especial definiu a divisão na Vila. A dinâmica garantiu premiações, desavenças e perrengues.

Fábio Gontijo ganhou 3 colchonetes. Ele distribuiu para Dona Geni, Hadad e deu uma cantada, brincando que o terceiro colchonete seria para quem dormisse ao seu lado. Aline Bina mudou a ordem e deu o colchonete de Hadad para Palhaço e o de Gontijo para Ingrid.

Madshow conquistou dinheiro logo na estreia. Ele ganhou R$ 5 mil e deu R$ 5 mil para Danilo. No entanto, Vivi Fernandez tirou o dinheiro de Danilo e deu para Edlaine.

Até pizza os vileiros ganharam. Jéssica ganhou e escolheu dividir o presente com Hadad, Gaby, Tai, Heitor e Maicon.

Alguns já foram prejudicados. Por escolha de Gaby, a casa Verde, que tem mais regalias, ficará 24 horas com a luz acesa e receberá menos comida.

Um vileiro já foi para a Zona de Risco. João Hadad foi escolhido para a berlinda e se irritou com a indicação "sem motivos" de MC Jey Jey.

Os Donos das Vilas foram definidos ao vivo. Foram eles: Madshow (casa Verde), Claudinha (casa Azul) e Cacau (casa Laranja).

Na casa Laranja, ficaram Amanda Martins, Ana K, Anahi, Billy Santana, Breno Pavarini, Bruninho Mano, Brunna Bernardy, Cacau Luz, Cel, Charles Daves, Claudia Baronesa, Danilo, Dona Geni, Fábio Gontijo, Fabrício, Fellipe Villas, Flavinha Cheirosa, Fran Sabino, Gaby, Hanny, Heitor, Ingrid, João Hadad, Jo Werner, Kadu Rodrigues, Kaio Perroni, Leonardo Saavedra, Lippe, Lizi Gutierrez, Luciana Mirihad, Madshow, Márcia Barroz, MC Mari, Michelle, Nemo, Neuma, Raphinha, Ratinho, Ricardo Costa, Sandrão, Tatiane Melo, Theo Black, Uarzancler, Vanessa, Vinigram. Wellen e Ysani. O ambiente conta com 47 vileiros e apenas 5 acomodações.

Já na casa Azul, ficaram Ana Paula, Andreia de Andrade, Biel Azevedo, Bruno Canaan, Bruno Danese, Cibelle Mestre, Clevinho Santana, Dani Bavoso, Fernando Sampaio, Gabriella Rossi, Graci Zermiani, Gustavo Mustafe, Hideo, Izumed, Jaline Araújo, MC Jey Jey, Jonas Bento, Jordana, Lucas de Albú, Luciano, Luiza Aragão, Maizy Magalhães, Manoelzinho, Matteus Destri, Maysa Reis, Nadya França, Nathana Britto, Nelsão Fênix, Taty Pink, Thiago Cirillo, Thiago Luz, Vini Sassone e Vivi Fernandez. A residência agrega 33 participantes e disponibiliza 7 camas.

Por sua vez, na casa Verde, ficaram Aline Bina, Bifão, Bruno Cardoso, Carolina Roland, Cátia Paganote, Claudia Carmo, Di Silva, Edlaine, Guipa, Jéssica Marisol, João Pinto, Marcus Cowboy, Michael, Poliana Roberta, Preta Praiana, Rita Assumpção, Ste Carvalho, Thay Sampaio, Vinicius Venturini e Will Rambo. A casa mais espaçosa ocupa 20 pessoas e tem 9 acomodações.

Como foi a Prova Especial

Os moradores das casas da Vila foram definidos por uma Prova Especial. O desafio exigiu estratégia e agilidade.

A dinâmica ainda indicou quem participaria da primeira prova da temporada, para definir os donos das casas. Com duelos eliminatórios, o objetivo era vencer uma corrida contra um portão de garagem automático, exigindo estratégia, habilidade e agilidade.

Os competidores precisavam arremessar as bolas antes que o portão se fechasse. Ao final, os três vencedores se tornariam os primeiros Donos da edição.

O público soube quem venceu a disputa no programa ao vivo desta segunda-feira (22). Além disso, viu como foram as primeiras 24 horas de convivência no confinamento.

A Grande Conquista: O que você achou da escolha de elenco dessa 2ª edição? Resultado parcial Total de 329 votos 19,45% Maravilhoso! Vai render muito 50,76% Muito fraco. Esperava mais! 29,79% Mediano, mas promissor Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 329 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso