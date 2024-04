A Grande Conquista 2 estreia com 2 vileiros fora por problemas de saúde

A Grande Conquista 2 (Record) começou e dois participantes não participaram da estreia por problemas de saúde.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os vileiros ficaram de fora do confinamento por problemas de saúde. Enquanto um testou positivo para a Influenza, o outro foi diagnosticado com covid-19.

Rachel Sheherazade explicou que os participantes entrariam posteriormente. No programa ao vivo, a apresentadora contou que eles entrariam depois e ficariam na casa Laranja, que acomoda 47 participantes em apenas 5 acomodações.

Quem ficou de fora não foi revelado. A produção do reality não informou os nomes dos infectados. Os demais participantes, 98, entraram normalmente na Vila. Splash procurou a Record para saber mais detalhes dos vileiros.

A Grande Conquista: O que você achou da escolha de elenco dessa 2ª edição? Resultado parcial Total de 315 votos 19,68% Maravilhoso! Vai render muito 50,79% Muito fraco. Esperava mais! 29,52% Mediano, mas promissor Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 315 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso