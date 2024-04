Yasmin Brunet dá show em looks com calcinha à mostra e vestidos super sexy

Ainda no BBB 24, Yasmin Brunet já tinha mostrado por que recebeu o título de sereia, entregando looks super sensuais e fashionistas. Aqui fora, a modelo elevou o nível e tem desfilado produções de tirar o fôlego.

Inspire-se nos looks

Além do cabelão já inconfundível, a filha Luiza Brunet tem optado por produções bem transparentes, com a calcinha totalmente à mostra. Entre os looks mais usados, Yasmin opta quase sempre por vestidos com tecidos leves, mas que valorizam sua silhueta.

Outro toque especial na escolha são as texturas dos tecidos e estampas, que dão o ar fashion de seu estilo pessoal. Um detalhe importante para se atentar na hora de apostar nesse tipo de produção é a escolha das peças íntimas.

Yasmin Brunet, por exemplo, valoriza seu corpo com calcinhas do estilo asa delta. A tendência que era sucesso nos anos 1980 foi revisitada pela moda há algum tempo já, especialmente pelo conforto em relação às calcinhas fio-dental.

Após lidar com comentários duros e machistas sobre seu corpo, a modelo têm demonstrado o quanto abraça seu corpo como ele é. "Não se deve jamais falar do corpo de uma mulher. Acho extremamente machista, absurdamente desnecessário", disse Yasmin no bate-papo com Ana Maria Braga no "Mais Você".