'Parasyte': conheça o anime que inspirou a nova série fenômeno da Netflix

"Parasyte: The Grey", nova série coreana da Netflix, estreou no último dia 5 e logo se tornou um fenômeno, assumindo o posto de mais assistida da plataforma.

A atração é inspirada no mangá "Parasyte: The Maxim", de Hitoshi Iwaaki, que em 2014 ganhou uma adaptação em anime produzida pelo estúdio Madhouse. Assim como a obra original, a versão animada fez muito sucesso e rendeu dois filmes live-actions produzidos no Japão.

Conheça o anime Parasyte: The Maxim

"Parasyte: The Maxim" foi um mangá publicado entre 1988 e 1989 pela revista Morning Open Z'kan, da editora Kodansha. Escrita por Hitoshi Iwaaki, a obra conta a história de Izumi Shinichi, um estudante comum de 17 anos que mora com seus pais em Tóquio.

Certa noite, uma raça alienígena chega à Terra com o intuito de dominar o planeta. Pequeninos, essas criaturas atuam como verdadeiros parasitas e invadem os corpos de seres humanos para dominá-los e torná-los seus hospedeiros..

Um desses parasitas encontra Shinichi enquanto o rapaz dorme e tenta dominar seu cérebro, mas acaba falhando e acaba alojado em sua mão direita. Como o alienígena "come" toda a parte interna do membro, criatura e humano são obrigados a conviver e compartilhar o mesmo corpo.

Cena do anime "Parasyte: The Maxim" Imagem: Divulgação

Convivendo "sob o mesmo teto", Shinichi e Migi, apelido dado ao parasita, precisam aprender a se relacionar para não serem descobertos. Quando outros alienígenas com hospedeiros começam a deixar um rastro de corpos por Tóquio, o rapaz tenta convencer Migi a usar sua força incomparável para impedir que a raça humana seja extinta.

"Parasyte: The Maxim" é considerado um anime para adultos, com temas sombrios e muitas mortes sangrentas. A obra reflete sobre aceitação, luto e questões filosóficas, como a existência do "bem e do mal" e o sentido da vida. Tudo sempre equilibrado pela relação entre Shinichi e Migi, que aos poucos vão aprendendo mais sobre suas espécies e o que os motiva.

O anime tem 24 episódios e está disponível completo na Netflix e Crunchyroll. Já o mangá conta com 10 volumes e foi publicado no Brasil pela editora JBC.