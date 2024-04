Nizam sobre relações e conteúdo sexy: 'Se for pra errar, o momento é esse'

O ex-BBB Nizam encarou um novo desafio e decidiu investir na produção de conteúdo adulto na internet. Sendo o papo sobre sensualidade, a entrevista certamente começou do jeito certo, no quarto e com direito até a saída do banho enrolado apenas na toalha.

Entre uma enxugada e borrifadas de perfume, Nizam explicou o tipo de conteúdo que quer produzir para as plataformas adultas e se podemos esperar um material mais explicito ou até quem sabe com a participação de outros produtores.

Por enquanto só sensual! Sempre digo que "nunca diga nunca", mas por enquanto é só sensual.

A estreia do ex-brother nas plataformas adultas dividiu opiniões na internet e rendeu comentários diversos, desde o estilo das fotos até avaliações sobre o dote.

Vejo muito pouco. O Twitter que rege muito isso e eu não acesso, não tenho costume de abrir o Twitter. Mas sempre recebo mensagens e gosta da atenção.

Fora das câmeras, enquanto ele procurava uma cueca para compor o look todo branco para a festa temática do cruzeiro, perguntei se ele já havia visto uma nude que começou a circular na web desde o seu confinamento e que diziam ser dele. Nesse momento, ele dá risada e diz que viu, mas que, para o bem ou para o mal, a foto não é dele.

Affair com Spiller

Recentemente apontado como affair de Leticia Spiller e em busca de novas oportunidades fora do reality, o modelo falou sobre a possibilidade de um impacto negativo nas relações profissionais e até amorosas por conta das fotos sensuais.

Não tem como saber se eu não fizer. É uma experiência e se for pra errar, o momento é esse.

Sua participação no BBB foi complexa e rendeu diversas críticas, mas mesmo com toda essa bagagem ele demonstrou interesse em voltar para o programa, se dada a oportunidade em próximas edições. "Com certeza entraria no BBB de novo! Passou a ser um sonho voltar pra casa. Foi um sonho que eu vivi".

Anunciado pela produção que o programa recebera inscrições em dupla para a edição 25, Nizam ainda escolheu dois nomes para acompanhá-lo.

"Tem duas pessoas que gostaria de entrar junto na casa, a minha irmã, Hanna e o meu melhor amigo de infância"

A irmã citada por Nizam chamou a atenção das redes sociais ao enfrentar Tais Fersoza durante o papo com eliminado em que a apresentadora imitou um trejeito do irmão e manteve um posicionamento considerado pesado demais por parte do público.