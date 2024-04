Matteus dá resposta sincerona sobre futuro com Isabelle após BBB 24

Os fãs do ship "Mabelle" receberam um balde de água fria neste sábado (20). Em entrevista ao programa 'Baita Sábado', Matteus Alegrete foi bem sincero ao dizer que o status com Isabelle Nogueira ainda é de amizade.

O que aconteceu

O programa acompanhou o retorno do brother para Alegrette, no Rio Grande do Sul. Além de registrar os primeiros momentos de Matteus com a família, a equipe não deixou de questionar como está a relação dele com Cunhã.

Por enquanto é uma amizade, mas? Se eu falar que é namoro, eu não cruzo nas ruas por aí com o pessoal me atacando. Deus me livre!, Matteus Alegrette.

Matteus no Programa Baita Sábado pic.twitter.com/klOR6y5Ucy -- Mari (@MariBeux) April 20, 2024

Do outro lado, o cenário está bem mais favorável. Em entrevista para O Globo, Isabelle falou sobre a vontade de ser mãe depois que passar toda a fase em que precisa focar no trabalho. A sister surpreendeu ao citar Matteus nesse futuro.

Ele está nesta corrida. Ele está no Top 1. Ele é um príncipe. Seria, sim, um bom marido. A gente conversou até sobre filhos lá dentro. Esse povo é emocionado. Ele falou que quer ser pai, eu disse que quero ser mãe. Coisa de adolescente velho. Eramos dois velhos brincando de adolescentes, Isabelle Nogueira.

A Cunhã ponderou sobre o momento que os dois estão vivendo após a final do programa e a distância que moram um do outro. "Tudo o que aconteceu foi lindo e fofo, mas agora sou a minha maior prioridade, assim como ele é a maior prioridade dele. De qualquer forma, acho que ele vai ao Amazonas, sim, em maio. Em abril não sei se vai dar tempo. Antes de junho ele vai", explicou.