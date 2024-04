Kéfera faz temperatura subir de biquíni e ensina truque de bronze perfeito

A estação pode até ser outonal, mas na casa de Kéfera Buchmann o clima está nas alturas neste domingo (21). A youtuber aproveitou o dia para pegar um bronze em casa.

O que aconteceu

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou alguns cliques curtindo o dia, e mostrou o truque para fazer o bronze perfeito. Kéfera amarrou as alças do biquíni frente única como se fosse um tomara-que-caia. Dica esperta para não fazer aquela marca no colo.

Kéfera Buchmann ensinou truques para fazer o bronze perfeito Imagem: Reprodução/Instagram

Buchmann aproveitou as horas livres para responder uma caixinha de perguntas dos seguidores. Entre elas, uma sobre por que o rosto dela é mais claro que o corpo. "Eu já falei sobre isso. É porque eu uso protetor solar fator 200 no rosto e no corpo menos dois. FPS - 2! Não bronzeio o rosto, compenso depois com a maquiagem, entendeu?", explicou.

O sábado também foi agitado para a atriz. Ela foi uma das famosas convidadas para o festival de música Viiixe! Forró e Pisei, que rolou em São Paulo. Kéfera escolheu um look pra lá de ousado, com body de renda e bem decotado, combinado com um short de couro preto e acessórios prateados brilhantes.

Kéfera escolheu look ousado para festival de piseiro Imagem: Agnews

Feliz da vida com o corpo

Em entrevista recente para Splash, Kéfera falou sobre a repercussão que seu corpo mais musculoso tem gerado nas redes sociais. "É a minha melhor fase, com certeza. Ter aceito o meu biotipo e falar: 'Cara, eu sou uma mulher grande' foi importante", contou.

Sem filtros, a atriz também rebateu nos stories as especulações de que estaria usando anabolizantes. "Não ciclo nada, porém, estou tomando um gelzinho de testosterona, que tem muito pouquinho, justamente para não ter efeito colateral, não virilizar, não ter espinha, nenhuma alteração e é para tentar subir. Como vocês podem ver, minha testosterona está muito baixa", explicou sobre a reposição hormonal.