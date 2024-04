Irmão, mãe, assessor: 11 confinados ligados a famosos de A Grande Conquista

Os 100 participantes que entrarão em A Grande Conquista 2 (Globo) na segunda-feira (22) já foram anunciados. Entre anônimos e subcelebridades, destacam-se alguns nomes que, apesar de não serem famosos, têm alguma ligação a eles. Confira quem são:

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Andreia de Andrade: ex-namorada do cantor Nahim e empresária, tem 52 anos e é natural de São Paulo. Foi modelo aos 12 anos e, aos 21, desistiu da carreira para casar. O relacionamento acabou e, em 2018, casou com o cantor Nahim e chegou a participar do Power Couple com ele em 2022, mas se separou no ano seguinte.

Tatiane Melo: ex de Babu Santana e ex-participante do reality "Se Sobreviver, Case", tem 32 anos e é natural de Pão de Açúcar (AL). Mudou-se para São Paulo aos 16 anos para cuidar da avó, que faleceu pouco depois de sua chegada. Atualmente mora no Rio de Janeiro, onde realizou testes e fez curso de teatro no Nós do Morro, na favela do Vidigal.

Brunna Bernardy: ex-namorada de Deyverson (Palmeiras), é uma cantora e empresária paulistana de 37 anos. Influenciada pelos pais músicos, segue carreira solo no sertanejo há 18 anos, destacando-se com a música "Pode Ir".

Claudia Baronesa: mãe do MC Gui, é uma empresária paulistana de 50 anos. Participou do reality "A Fazenda 14" e "Power Couple" em 2022. Mãe de três filhos, incluindo Gustavo, falecido em 2014, e Stefani, é casada há 28 anos com Rogério, com quem gerencia uma produtora, uma casa noturna, uma clínica de estética e uma barbearia.

Fábio Gontijo: ex-marido de Jenny Miranda e dermatologista, tem 39 anos e é natural de Divinópolis (MG). Apresentou a série "A Melhor Versão" na Band, venceu o reality "Casais em Apuros" em 2023 com Jenny Miranda. Com formação em Medicina pela UFMG e especialização em dermatologia pelo Hospital Albert Einstein, possui outras quatro pós-graduações e uma clínica em São Paulo e Belo Horizonte.

Guipa: ex-namorado de Thaísa Daher, é um radialista de 36 anos nascido em São Paulo (SP). Com experiência como assessor de imprensa, repórter esportivo, comentarista e apresentador de programas de variedades/entretenimento, recentemente estava no programa "Mixtudonamix" da rádio Mix.

Gustavo Mustafe: ex de Carla Prata, é um bancário de 30 anos, natural de Mococa (SP). Dividindo-se entre Ribeirão Preto e São Paulo, é solteiro e formado em administração de empresas.

Maizy Magalhães: ex de Cézar Black: estudante de Odontologia, tem 27 anos e é natural de Chapada Gaúcha (RS). Inicialmente atuou como babá e auxiliar administrativa em Brasília aos 17 anos, antes de seguir carreira de modelo. Após concluir a faculdade de Gestão Pública para Carreiras Policiais, está atualmente cursando Odontologia.

Aline Bina: irmã de Cezar Black e enfermeira, tem 39 anos e é natural de Salvador (BA). Casada e mãe de um filho, ela se descreve como uma líder natural e é muito apegada à sua família.

Márcia Barroz: mãe da MC Mirella: tem 51 anos e é natural de São Paulo (SP). Mãe de quatro filhos e avó de uma neta, filha da MC Mirella, ela já foi administradora de condomínio e atualmente cuida das marcas da filha.

Kadu Rodrigues: assessor da Deolane Bezerra: tem 35 anos e é natural de Guarulhos (SP). Além de ser empresário no segmento de eventos e estética, é conhecido por cuidar da carreira de personalidades polêmicas da mídia, como Deolane Bezerra, MC Mirella e Dynho Alvez.