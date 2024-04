Gretchen critica postura de Davi: 'Não se brinca com coração de uma mulher'

Gretchen, 64, criticou Davi, campeão do BBB 24, e manifestou apoio a Mani Rego.

O que aconteceu

Rainha do rebolado cobrou posicionamento do rapaz, diante de crise em relacionamento. "Ela está muito machucada, mas de toda maneira está aí a lição para você aprender que não se brinca com o coração de uma mulher", disse a famosa, em live no Instagram. Cantora também citou um ditado: "Se você quiser saber quem é uma pessoa, dê poder a ela".

Eu também tenho um filho praticamente da idade dele, aliás, tenho uma filha de 21 e tenho um filho de 25, mas eu jamais apoiaria o meu filho numa atitude dessa. Nós, mulheres mais velhas, independentes, mães solteiras, nós todas sabemos como o homem que fica do nosso lado, ele cresce, ele evolui. Gretchen

Ela manifestou apoio a Mani. "Infelizmente, a gente se depara com essas atitudes masculinas [...] Esquecem aquela pessoa que teve do lado dele quando mais precisou, quando cresceu. Então, Mani, todo o meu apoio pra você, todo o meu desejo que você não sofra muito, porque sofrer a gente sofre, né? A gente vai sofrer, não tem jeito."

Gretchen desejou "sorte" a Davi e mandou um último recado: "Que você realmente aprenda essa lição. Não se brinca com o sentimento de uma mulher, principalmente de uma mulher mais madura e mais velha que já sofreu, que já passou por um monte de coisa e que está cansada de ser machucada."

Crise pós-BBB

As especulações sobre o casal começaram no dia seguinte da final do BBB 24, na última terça-feira (16). Davi e Mani permaneceram muito tempo sem se falar, e o público estranhou que o brother passou chamar a empreendedora de namorada em entrevistas, sendo que sempre a tratou como "sua mulher".

No perfil do Instagram, Mani se apresentava como esposa do brother, o que foi apagado por ela na tarde de sábado (20). Na noite anterior, indignado, Davi havia feito uma live para negar as notícias que relatavam o fim do relacionamento dele com Mani e que diziam que ele já teria começado o processo para dividir os bens.

Durante sua participação ao vivo no programa 'É de Casa', no sábado (20), Davi voltou a falar sobre a relação e afirmou que ele e Mani continuavam casados. "Continuo, sim, [casado]. Parem de falar que eu não continuo com a minha nega", disse.