Dominatrix influencer gravou suruba com sete homens: 'Fui mulher gulosa'

Ravena Hanielly, 23, exerce o papel de dominadora em relações sexuais com clientes. Com mais de 38 mil seguidores no Instagram, a influencer comentou sobre experiências em suruba durante papo exclusivo com Splash.

O que disse Ravena Hanielly

Já fiz gang bang. Consegui contar seis, sete homens ali comigo, e somente eu de mulher gulosa. Era a principal, estavam todos com os olhos em mim, e eu me deliciei. Foi uma experiência gostosa.

Ravena Hanielly

Gravação está disponível em OnlyFans da dominatrix. "Geralmente gravo solo, ménage ou dupla. É difícil para homens manter a concentração com outros cinco ou seis homens no mesmo ambiente, todos lado a lado."

O que homens mais pedem em sessões de dominação? "Faço uso de cinta peniana, ajusto na minha cintura. Coloco uma prótese de borracha e faço a inversão sexual. Assumo o papel de ativo, e ele de passivo na relação. É o que mais me pedem, e eu acho bem gostoso."

Influencer diz ter recebido proposta superior a R$ 10 mil por sessão de dominação. "Nas redes, mandam muitas perguntas sobre como a mulherada pode abrir a mente do marido ou do namorado para introduzir brinquedos, ou conceitos da dominação. A mulherada é bem curiosa."

Dominatrix relatou situação inusitada em sessão. "Um homem me pediu que eu saísse com ele pelo meu condomínio, e ele usava uma coleira no pescoço. Queria que todos vissem ele assim. Foi ousado, mas não pude fazer porque há crianças no prédio. Ninguém ia entender."

Ravena diz enfrentar preconceito. "A sociedade me vê como uma pessoa que não tem sentimentos. Às vezes, quem não entende do BDSM, da parte de dominação, acha que é uma coisa desrespeitosa, acha que é uma coisa agressiva. A galera me vê como uma bruxa, mas não é bem assim."