Davi pede perdão para Mani em meio à polêmica: 'Tentando entender'

Davi, campeão do BBB 24 (Globo), mandou uma nova mensagem a Mani Rego em meio a uma crise no relacionamento após o programa.

O que aconteceu

Neste domingo (21), no Instagram, o ex-participante comentou sobre a polêmica em torno do relacionamento. "É uma loucura tudo que está acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também.. Ainda tô tentando entender as coisas.. Não vou me justificar, mas vou gritar para o mundo a mulher gigante que você é", declarou.

Ele pediu desculpas e disse que a ama. "É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito, para conseguir evoluir, com tanta coisa acontecendo", sinalizou.

Davi destacou sobre a vitória do programa e o apoio da companheira no processo. "Essa vitória foi uma conquista suada, com muito esforço e superação. Sei o quanto seu apoio foi fundamental e poderoso. O quanto você enfrentou aqui fora. E quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder, você sabe", ressaltou.

Eu tô sentindo muito tudo isso. Uma mistura de emoções nessa volta para casa. Você merece tudo de mais lindo na vida, LuLu. É só amor que desejo para você.

Nesta madrugada (21), o ex-BBB já havia mandado um recado à Mani. "Eu te amo. Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando", pontuou.

Crise pós-BBB

As especulações sobre o casal começaram no dia seguinte da final do BBB 24, na última terça-feira (16). Davi e Mani permaneceram muito tempo sem se falar, e o público estranhou que o brother passou chamar a empreendedora de namorada em entrevistas, sendo que sempre a tratou como "sua mulher".

No perfil do Instagram, Mani se apresentava como esposa do brother, o que foi apagado por ela na tarde de sábado (20). Na noite anterior, indignado, Davi havia feito uma live para negar as notícias que relatavam o fim do relacionamento dele com Mani e que diziam que ele já teria começado o processo para dividir os bens.

Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos. Davi

Durante sua participação ao vivo no programa É de Casa, no sábado (20), Davi voltou a falar sobre a relação e afirmou que ele e Mani continuavam casados. "Continuo, sim, [casado]. Parem de falar que eu não continuo com a minha nega", começou.