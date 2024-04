Tadeu revela como foi entrevista com Bial: 'Discípulo encontrando o mestre'

Tadeu Schmidt, 49, revelou como foi ser entrevistado por Pedro Bial, 66, no "Conversa com Bial", gravado na última quinta-feira (18).

O que ele disse

Primeira entrevista juntos. "Eu me sinto como um discípulo encontrando o mestre. Não é apenas sobre BBB, mas sobre toda a minha trajetória, que foi um pouquinho seguindo os passos do Bial."

Carreiras se encontraram por coincidência. "Bial era apresentador do 'Fantástico', depois eu virei apresentador do 'Fantástico'. Bial fazia muitas crônicas nas grandes coberturas, para 'Jornal Nacional' ou mesmo para o 'Fantástico', e herdei isso também. Depois, fui para o BBB, também seguindo seus passos."

Bial foi sua inspiração. "Eu me espelhei muito nele. No começo da carreira, é bom a pessoa ver quem admira e pegar um pouco de cada um. Então peguei muita coisa do Bial, do Tino Marcos, do Maurício Kubrusly e outros."