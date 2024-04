'Renascer': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 22 a 27/04

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.

Leia o resumo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 22 de abril

José Inocêncio diz a Venâncio que deseja os filhos morando com ele na fazenda. Augusto aconselha Venâncio a contar ao pai a verdade sobre Teca. Egídio fica de tocaia na estrada e atira contra o carro de João Pedro, que perde o controle. José Venâncio, que está no banco do carona, é atingido. Egídio enterra a arma usada na sepultura de Firmino. José Inocêncio pressente algo ruim e sai a cavalo pela estrada. João Pedro carrega o irmão ferido até a casa de Morena. José Venâncio delira e está muito ferido. Zé Augusto é chamado e atesta a morte do irmão. João Pedro sente-se culpado pela tragédia e é consolado por Morena, Deocleciano e Zinha. Deocleciano dá a notícia da morte de José Venâncio para Inocêncio.

Terça-feira, 23 de abril

O velório de Venâncio acontece na fazenda Jequitibá-Rei. Pastor Lívio discursa e emociona a todos, inconformados com a morte do publicitário. Damião se coloca à disposição de José Inocêncio para vingar a morte de seu filho. João Pedro demonstra a Zinha seu desejo de vingança. Padre Lívio avisa a Egídio que há quem diga que o coronel esteja por trás do assassinato de Venâncio. Buba passa mal ao saber da morte de Venâncio. Kika avisa a Eliana que ela está viúva. Augusto pede a Buba para não contar a verdade ao pai neste momento. Mariana cobre José Inocêncio com a manta de Maria Santa. Maria Santa aparece para José Inocêncio dizendo que José Venâncio está bem. José Inocêncio deixa claro a João Pedro que o assunto com Egídio é seu. Eliana avisa a Eriberto que a única coisa que ela faz questão é sua parte da fazenda. José Inocêncio avisa a João Pedro e Bento que quer que os filhos amparem Buba no que ela precisar. Rachid conta a José Inocêncio que ateou fogo à carta que Marianinha escreveu para a irmã. Ao ver o filho retornar sozinho à fazenda, José Inocêncio pergunta a Augusto onde está Buba.

Quarta-feira, 24 de abril

Buba diz a Teca que Augusto pediu um tempo para contar a verdade a José Inocêncio. Rachid conta a Sandra que João Pedro mandou Damião para protegê-la de Egídio. Zé Bento pede um voto de confiança para João Pedro. Dona Patroa teme que Sandra entregue Egídio, ao perceber que a filha suspeita que o pai tenha matado Venâncio. Joana pergunta a Tião se ele ama os filhos. Eliana declara que fará um inferno na vida de Buba. Zinha flagra Lu beijando Zé Bento. José Inocêncio pede a Norberto para tentar pegar a carta que Marianinha deixou para Maria Santa nos pertences de Rachid. Sandra aconselha João Pedro a esquecer a vingança. José Inocêncio pergunta a João Pedro o que o filho fazia na casa de Sandra.

Quinta-feira, 25 de abril

José Inocêncio repreende João Pedro ao saber que o filho e Sandra voltaram a se encontrar. Ritinha pergunta por Augusto para Zé Bento. Augusto explica a Buba que a farsa da gravidez pode ser a salvação do pai, e tenta convencer a psicóloga a dizer que o filho que Teca espera é de Venâncio. Mariana sente ciúmes da forma como o marido trata Buba. Eliana conta a José Inocêncio que Buba não está grávida. Buba aceita ir para a fazenda levando Teca, para dizer a José Inocêncio que o filho que a menina espera é de Venâncio. Ritinha ameaça ir embora ao ver Eliana de volta na fazenda. José Inocêncio permite que Eliana fique por lá. João Pedro cogita para José Inocêncio que Eliana possa ser a mandante da morte de Venâncio.

Sexta-feira, 26 de abril

Eliana procura Damião e os dois ficam juntos. Lu consola Bento. Ritinha leva Zinha para beber na venda de Norberto. Augusto, Buba e Teca chegam à fazenda. Teca tem uma sensação de que já esteve naquele local. Augusto conta ao pai que o filho que Teca espera é de Venâncio. O fazendeiro fica em choque. Inácia demonstra gostar de Teca. José Inocêncio conversa com Teca e depois comenta com Inácia que não faz ideia do que fazer. Inácia capta em Mariana a mesma ambição de Belarmino. Inácia diz a Teca que seu rosto não lhe é estranho. José Inocêncio expulsa Eliana da fazenda após descobrir que a ex-mulher de Venâncio tem um caso com Damião.

Sábado, 27 de abril

João Pedro deixa Eliana no meio da estrada depois que a moça o insulta. Morena nota que Lu esteja interessada em Bento. Eliana pede abrigo na casa de Sandra, e afirma à filha de Egídio que não sairá dali enquanto não conseguir as terras de Venâncio. Buba alerta Teca sobre Mariana. Augusto abre o jogo com Bento e conta que o filho de Teca não é de Venâncio. O advogado aconselha o irmão a falar a verdade para o pai e avisa que essa farsa não dará certo. Bento fica sabendo por Kika que Eliana não voltou para casa. Sandra e Eliana convencem Rachid a deixar Eliana morar com eles na casa que era de Jacutinga. Teca diz a José Inocêncio e João Pedro que tem a impressão de que já esteve na fazenda. Ao chegar na casa de Morena, Teca se nega a descer do carro e tem um mau pressentimento.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.