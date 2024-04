Crise pós-BBB 24: quem é Mani Rego e como ela conheceu o campeão Davi?

Com o sucesso do BBB 24, muitas das figuras próximas aos participantes ganharam fama aqui fora também. É o caso de Mani Rego, que até então era conhecida como esposa do vencedor Davi, mas agora vive diversas especulações sobre um fim conturbado da relação com o brother horas depois da grande final do reality show.

Mas, quem é Mani Rego?

Mani Rego é empreendedora com uma barraca de lanches em frente ao Hospital Geral de Salvador, na Bahia. Foi justamente no trabalho que ela encontrou Davi pela primeira vez e os dois se apaixonaram.

Em suas redes sociais, ela já acumula mais de 4,5 milhões de seguidores, passando até alguns participantes do próprio programa. A empreendedora sempre postou momentos ao lado de Davi. Além dos comentários "shippando" o casal, ela chegou a enfrentar muitas críticas de teor machista e etaristas ao longo dos últimos meses.

Mani Rego tem 42 anos e Davi, 21. Mani rebateu haters em seu Instagram em fevereiro. Em um vídeo para a defensoria pública da Bahia, ela deu sua opinião, dizendo que se fosse um homem mais velho com uma menina mais nova, não teria toda essa repercussão.

Eu não sou só a mulher mais velha de Davi como muitas pessoas me rotulam por aí. O fato de você ser negra, pobre, tudo isso interfere. A classe social que você está também potencializa isso porque se eu fosse uma mulher branca, rica, as pessoas não estariam falando dessa forma. Escutar o tempo todo que você é velha, e outros preconceitos também, que está acima do peso, que tem que ter aquele padrão (de corpo), Mani Rego.

Em entrevista ao podcast PodZé, da BNewsTV, a empreendedora afirmou que não tinha ciúmes da amizade próxima de Davi com Isabelle. Mani ainda revelou que propôs ao marido que ele entrasse no programa solteiro, mas ele chegou a chorar com a sugestão e garantiu que "entraria casado e sairia casado".

Dias conturbados após vitória

As especulações sobre o casal começaram no dia seguinte da final do BBB 24, na última terça-feira (16). Davi e Mani permaneceram muito tempo sem se encontrar, e o público estranhou que o brother passou chamar a empreendedora de namorada em entrevistas, sendo que sempre a tratou como 'sua mulher'.

No perfil do Instagram, Mani se apresentava como esposa do brother, status que também já não é mostrado em sua bio atualmente. Na noite desta sexta, Davi fez uma live indignado com notícias relatando que o relacionamento dele com Rego tinha chegado ao fim, e ele já estava no processo para fazer a divisão de bens que ela têm direito.

Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos, Davi

Durante sua participação ao vivo no programa 'É de Casa' hoje, Davi voltou a falar sobre a relação e afirmou que ele e Mani continuavam casados. "Continuo, sim, [casado]. Parem de falar que eu não continuo com a minha nega", começou.

É minha nega. Venha, minha filha. Venha cozinhar [no programa de TV]. Venha pegar o seu calabreso. Está um bafafá danado. Está tudo certo. Tudo em ordem. Já conversamos. Não estou tendo nem tempo de dormir. Está muito corrido. Hoje que estou indo para Salvador", revelou.

O desabafo de Mani

Mani decidiu desabafar nas redes sociais sobre a decisão de manter o silêncio a respeito das especulações, e falou sobre como se sentiu ao assistir às entrevistas de Davi. Inclusive, a empreendedora parou de seguir o vencedor do BBB 24 no Instagram.