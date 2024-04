'Meu tio Caetano, a madrinha Gal...': os famosos da família de Preta Gil

O sobrenome já entrega boa parte da árvore genealógica de Preta Gil, mas ainda assim, deixa de fora outros grandes nomes de sua família.

Não à toa, vira e mexe trechos de entrevistas em que ela explica seu parentesco com famosos voltam a viralizar. Para acabar de vez com as dúvidas, listamos aqui esse verdadeiro 'berço de ouro' da cantora.

Quem é quem na família de Preta Gil

Os pais: a cantora é filha de Gilberto Gil, que dispensa apresentações, e Sandra Gadelha, com quem o músico foi casado entre 1969 e 1980. Ela inspirou a composição de 'Drão', que é seu apelido.

Gilberto Gil e a filha, Preta Imagem: Reprodução/Instagram @pretagil

Irmãos: além de Preta, do casamento de Gil e Sandra, também nasceram Maria Gil, de 48 anos, e Pedro, que faleceu aos 20 anos, vítima de um acidente de carro.

Madrasta: Gilberto Gil é casado com a empresária e diretora Flora Gil. Ela também é responsável pela gestão da carreira do músico.

Mais irmãos: do casamento com Flora, Preta se tornou irmã dos músicos Bem e José e a chef de cozinha e apresentadora Bela Gil. Do primeiro relacionamento de Gil, com Belina de Aguiar, a cantora é irmã de Marilia e da cantora e atriz Nara Gil.

O filho e ex-marido: Preta é mãe de Francisco, fruto do seu casamento com o ator Otávio Muller.

Francisco Gil seguiu os passos da mãe na música Imagem: Reprodução/Instagram

Sobrinho: João Gil é filho de Nara Gil. Ao lado do primo Francisco e o tio José, eles fundaram o grupo Gilsons.

Sobrinha: Fruto do casamento de Bela Gil com o empresário e designer João Paulo Demasi, Flor Gil, de 16 anos, também é cantora.

Ex-nora: Francisco foi casado com a modelo Laura Fernandez, que recentemente estreou como atriz na novela 'Elas por Elas'. Os dois são pais da pequena Sol de Maria.

Viajando com os Gil: reality show acompanhou a rotina da família em turnê internacional Imagem: Divulgação/Prime Video

O tio de coração: Caetano Veloso é 'tio' de Preta Gil, isso porque ele foi casado com Dedé Gadelha, irmã de Sandra.

A tia emprestada: Não há parentesco direto entre Maria Bethânia e Preta, mas a relação próxima da família Gil com a cantora, mais o casamento de Caetano com Dedé, transformou a artista em sua tia.

A madrinha: A saudosa Gal Costa (1945 - 2022) foi escolhida para amadrinhar Preta. As duas chegaram a gravar juntas a música "Vá se Benzer".

As primas: A atriz Patrícia Pillar é prima de Sandra Gadelha, logo, ela é prima de segundo grau de Preta. Líber Gadelha era primo de Sandra também. Com isso, a cantora Luiza Possi também é prima de segundo grau de Preta Gil.

Mais sobrinhos: Pedro, Gabriel e Lucas são filhos de Marília Gil. Bem Gil é pai de Bento, Dom e Sereno. Nino é o filho caçula de Bela Gil. As gêmeas Pina e Roma são filhas de José Gil.