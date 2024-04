Fã da Banda Uó dribla o luto para prestigiar retorno do trio no Hopi Pride

A Banda Uó está, oficialmente, de volta. Eles se apresentam hoje (20), no Hopi Pride, em Vinhedo, interior de São Pailo. Essa é a primeira apresentação do trio formado por Mel Gonçalves, Mateus Carrilho e Davi Sabagg desde que eles anunciaram o retorno aos palcos.

O show da Banda Uó começa às 2h50 da manhã, mas desde às 16h já haviam fãs na expectativa para revê-los. "Eu os acompanho desde 2014 e costumava ouvir com meu irmão. Ele faleceu em 2022, então o show de hoje tem um significado muito grande pra mim", contou Rafaela Gutierrez, 31, em conversa com Splash.

Ela tem uma tatuagem do irmão no braço, como uma homenagem, e se emocionou ao falar dele. "Quero ouvir a música Búzios do Coração, que é a que ouvíamos juntos", confessou. Rafaela ainda relembrou que começou a gostar da banda após ter encontrado Mel em uma balada de São Paulo. "Ela foi muito simpática comigo".

Pela primeira vez no festival, Guilherme Martins, 30, também se diz ansioso pela banda. "[Quero] muito a Banda Uó. Na época do estouro deles eu não podia ir aos shows e agora, adulto, posso ir sozinho. É o primeiro show [que vejo] deles, estou muito animado", contou. Ele veio de Belo Horizonte, Minas Gerais, para prestigiar o evento.

Hopi Pride 2024: Marcelo Lorena, fã da Banda Uó Imagem: Bruna Calazans/UOL Splash

Marcelo Lorena, 25, também acompanha a banda desde o início, mas o show de hoje será o primeiro contato pessoalmente com o trio. O jovem, que estava acompanhado do namorado, veio de Botucatu, interior de São Paulo, para o festival dedicado para a comunidade LGBTQIA+. "Quando eu era criança, costumava ver os shows pelo YouTube. Agora, sete anos depois, poder vê-los me deixa muito animado", disse.

O fã declarado, que caminhava orgulhoso pelo parque de diversões com uma camiseta da Banda Uó tem grandes expectativas para o retorno do trio. "Espero que também lancem músicas novas. Quem sabe mais um hit? Acho ótimo eles terem voltado, a gente precisava disso".