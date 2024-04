Helena Rizzo: 'Nunca achei que eu fosse ser uma Gisele Bündchen'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a chef de cozinha Helena Rizzo fala da época em que trabalhava como modelo.

Já sabia que não ia seguir. Nunca achei que ia ser uma Gisele Bündchen.

Helena Rizzo

Helena ainda diz que ingressar na carreira de modelo foi o jeito que encontrou de ser independente. "Sempre fiz publicidade e às vezes ia fazer um trabalho que garantia o mês, pra bancar e é isso. Tive uma sede de independência muito cedo, terminando a escola."

Helena Rizzo fala de climão com Alex Atala no MasterChef: 'Fiquei constrangida'

Ela fala da polêmica envolvendo o chef Alex Atala durante o "MasterChef Brasil", onde ele exaltou qualidades dos outros jurados e elogiou a beleza de Helena ao falar dela. "No dia que acabou esse episódio, eu chamei uma pessoa da edição e falei pra não botar isso. Eu fiquei mal, com vergonha, a única coisa que consegui na hora foi abaixar a cabeça. Naquele contexto, fiquei constrangida. Quis escrever sobre, porque foi a público e senti necessidade. Não estou brigada com ele."

Helena Rizzo diz que enjoou do marido durante a gravidez: 'Eu comprava shampoo neutro pra ele'

A chef fala sobre quando ficou grávida da filha, Manuela, fruto do relacionamento com o marido, o músico Bruno Kayapy. "Foi difícil ali no começo, eu grávida, mais velha que ele, oito anos. Acumulou todo o turbilhão, fiquei muito enjoada. Fiquei enjoada dele [Bruno]. Eu comprava pra ele shampoo de bebê, bem neutro."

Helena Rizzo diz que MasterChef a ajudou: 'Tenho uma timidez'

A chef de cozinha conta do que gosta em ser jurada do "MasterChef Brasil". "O MasterChef me pega num lugar porque eu tenho uma timidez. [...] E falar na TV me pega nesse lugar: 'vamos ver o que sai daqui'. E também poder compartilhar, sair um pouco da bolha. Eu me divirto fazendo."

Íntegra