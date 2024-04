Gracyanne Barbosa faz treino em casa após choro de Belo em show

Gracyanne Barbosa, 40, optou por realizar o seu treino de cardio em casa após Belo, 49, chorar durante o show com o Soweto, no último sábado (19).

O que aconteceu

A musa fitness mostrou que fez o seu cardio em jejum em casa. O treino foi realizado em seu quarto.

Ontem (19), Belo desabafou e afirmou estar passando por um "momento difícil".

É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil Belo em entrevista ao Multishow

Na entrevista, revelou que só compareceu no show porque ama seu trabalho. "E lógico que estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando."

O término de Belo e Gracyanne Barbosa veio a público na quinta-feira (18), com a musa fitness admitindo ter traído o cantor. O casal teria dado um ponto final ao relacionamento de 15 anos há mais de 8 meses. Apesar de tentativas de perdão para continuarem juntos, o casamento teria se desgastado definitivamente. "A minha relação com o Belo se tornou distante", afirmou a dançarina para o colunista do UOL, Lucas Pasin.