Frustração, insegurança: show do Rei dá lugar a dia de caos no Pacaembu

O show de Roberto Carlos, que estava programado para sexta-feira (19), foi cancelado por falta de segurança e deu lugar a um dia de caos na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Apresentação aconteceria no Mercado Pago Hall, espaço subterrâneo do complexo, em meio a um canteiro de obras.

Concessionária confirmou o cancelamento depois de uma queda de braço entre prefeitura e organização. "A Concessionária Allegra Pacaembu e a Four Even, no intuito de cumprir as determinações da prefeitura de São Paulo, informam que o show que seria realizado na data de hoje, 19 de abril de 2024, com o cantor Roberto Carlos, não será realizado."

A prefeitura chegou a ir ao estádio para interditá-lo após a insistência da empresa em manter o show, mesmo com veto. Por volta das 17h10, viaturas da GCM e da PM, além de funcionários da subprefeitura da Sé, chegaram ao estádio com placas de interdição. Ninguém quis falar com a imprensa no portão principal. Assim que a concessionária confirmou o cancelamento do show, às 17h30, os funcionários da prefeitura deixaram o local.

Uma vistoria dos Bombeiros e do Contru apontou a falta de segurança no local. Em nota, a prefeitura informou que os "representantes da empresa responsável pela concessão do Pacaembu também acompanharam os testes em que foi constatado não haver condições para a realização do evento".

Cancelamento frustra fãs

Alguns fãs se arrumaram e descobriram apenas na porta que o show havia sido cancelado. A Splash, eles relataram a decepção com o ocorrido.

Valdenice Souza e a mãe, Alzira, ficaram decepcionadas com o cancelamento do show de Roberto Carlos Imagem: Ricardo Pedro Cruz/Splash UOL

A atriz e professora de artes Valdenice Souza, que diz ter "50 anos e tralalá", falou da decepção. "Primeira vez que vim assistir ao show dele, trouxe a minha mãe, de 86 anos, que o sonho dela era conhecer ele. Estamos contando com isso desde quando recebemos o convite de presente, há um mês, chegamos aqui e está cancelado. Vim confirmar porque não acreditei", revelou.

Sonia Alves, Adair Ribeiro e Dirce Fiorito reclamaram do cancelamento do show de Roberto Carlos Imagem: Ricardo Pedro Cruz/Splash UOL

A aposentada Sonia Alves, 61, declarou que a organização não a procurou para tratar sobre o evento e que achava que estava tudo indefinido. "Está uma bagunça, uns falam que tem [show], outros falam que não, aí a gente ficou perdido. Já me programei para isso...", indicou.

Nicolas Messias tentou realizar o sonho da avó, Hermelinda, no show de Roberto Carlos Imagem: Ricardo Pedro Cruz/Splash UOL

Nicolas Messias, 19, levou a avó Hermelinda, 69, para realizar o seu sonho de ver o show do Rei. "Era o meu sonho. Não, ainda vai ser realizado. Fiquei um pouquinho triste, mas bola para frente", garantiu ela.

Gustavo fez surpresa à mãe, Maria de Lourdes, e à avó, Maria Lima, com show de Roberto Carlos Imagem: Ricardo Pedro Cruz/Splash UOL

Maria de Lourdes Almeida, 65, esperou 50 anos para ver Roberto e foi surpreendida pelo filho, Gustavo, com os ingressos. Porém, ela descobriu sobre o cancelamento chegando ao Pacaembu. "Esperei toda a minha vida para ver o show do Roberto", disse ela aos prantos.

Primeira vistoria

Mercado Livre Arena Pacaembu passa por reformas Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Corpo de Bombeiros recomendou à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento que o show fosse cancelado, por meio de ofício enviado no dia 18 de abril. O documento encaminhado pela corporação indicava que o evento não estava de acordo com as normas de segurança e não possuía licença nem alvará. MP-SP e secretaria foram notificados.

O órgão cita falhas de segurança como:

Casa de bombas de incêndio não estava compartimentada;

Não havia dados de vazão e pressão das bombas de hidrante e chuveiros automáticos;

O sistema de hidrantes estava despressurizado;

As caixas de elevadores estão abertas, não foram instalados e não estão compartimentados;

Havia rotas de fuga obstruídas por andaimes instalados no piso de descarga;

Os sistemas de ventilação e extração de fumaça não foram instalados;

Os dutos de ventilação não estavam instalados;

As portas corta-fogo previstas no projeto não estavam instaladas.

A respeito do ofício do Corpo de Bombeiros a concessionária informa que dará todas as respostas necessárias à corporação demonstrando que cumpre a legislação para um evento em local temporário. Allegra Pacaembu

Promotoria encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Governo, Subprefeitura e SMUL solicitando a adoção de todas as medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis para proibir a realização de qualquer evento no local se constatada a existência de risco à integridade física do público. O órgão também pediu esclarecimentos ao Allegra Pacaembu sobre os problemas apontados.

Canteiro de obras

Reinauguração do complexo está prevista para o dia 29 de junho deste ano Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Splash visitou o entorno do local, na tarde de quarta-feira (17), e conversou com funcionários de diferentes áreas. Em todos os casos, no entanto, os profissionais relataram a mesma dúvida: como a área receberia um evento em tão pouco tempo?

A reportagem chegou à rua Capivari, na altura do portão 23, por volta de 13h40, e encontrou uma fila de caminhões na rua lateral — parcialmente fechada por causa das obras na região. A movimentação de trabalhadores era intensa, com um entra e sai de máquinas e veículos de grande porte.

O volume de materiais de construção nas laterais do complexo era grande. Algumas estruturas metálicas também foram colocadas nas calçadas do local, que estão parcialmente intransitáveis e contam com o apoio de uma das faixas da rua para garantir a circulação de pedestres.

Allegra Pacaembu disse na ocasião que o espaço estava preparado para receber o público com "segurança e conforto, seguindo as normas vigentes." Segundo a concessionária, o evento seria uma oportunidade "de o público observar de perto a evolução da reforma".