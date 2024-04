Filha faz homenagem a Bruce Willis em exibição especial de 'Pulp Fiction'

Bruce Willis, 69, foi homenageado pela filha Tallulah, 30, durante uma exibição especial de "Pulp Fiction" no TCM Film Festival nesta quinta-feira (20)

O que aconteceu

A atriz homenageou o pai no aniversário de 30 anos do filme de Quentin Tarantino. Ela posou no tapete vermelho do festival com a esposa do pai, Emma Heming, e postou algumas fotos do momento no Instagram.

Ela lembrou de Bruce Willis no boné. Usando uma calça jeans, uma camiseta amarela e um blazer preto, Tallulah completou o look com o acessório com o nome do ator bordado.

Apesar de o famoso não ir à exibição especial de "Pulp Fiction", seus colegas de elenco compareceram. John Travolta, Uma Thurman, Harvey Keitel e Samuel L. Jackson marcaram presença no festival.

O apresentador Ben Mankiewicz também homenageou Bruce Willis, que recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal em 2023. "Bruce é ótimo nisso. Aqui na plateia esta noite estão a esposa de Bruce, Emma, e uma de suas filhas, Tallulah Belle Willis", ressaltou.