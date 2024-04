Fersoza e Michel Teló reúnem família em 1ª foto com sobrinho: 'Mascotinho'

Do UOL, em São Paulo

Família reunida! Thais Fersoza e Michel Teló visitaram o sobrinho Pietro, fruto do relacionamento de Gabi Luthai e Teo Teló. O bebê nasceu nesta sexta-feira (19).

O que aconteceu

No Instagram, a apresentadora e atriz compartilhou os cliques da família reunida na maternidade. "Nosso mascotinho de amor! Bem-vindo, Pietro! Aguardamos muito sua chegada? estávamos ansiosos para te receber! Sua família te ama muito, viu?!", começou.

Os priminhos e os titios estarão sempre aqui pra você? Os dias vão ser uma aventura e tanto e pode ter certeza que ainda vamos nos divertir à beça juntos!!!! A gente ama vocês! @gabiluthai e @teotelo, Deus abençoe imensamente e que Pietro traga ainda mais amor, união e sabedoria para a vida de vocês! Contem sempre com a gente!, Thais Fersoza.

Melinda e Teodoro, filhos de Thais e Michel, também foram com os pais conhecer o novo primo. "Coração explodiu aqui, e aí? E a gente se conectou na hora... Ele sorria e me fazia sorrir cada vez mais?", falou Fersoza nos stories.

Nasce Pietro

Gabi Luthai compartilhou nas redes sociais o nascimento do filho, fruto do casamento com Teo Teló. "Quando dizem que é o melhor momento da vida, realmente estão dizendo a verdade. Obrigada, Deus, toda equipe médica e meu amor, Teo Teló, por trazer nosso filho à vida num parto lindo!", escreveu.

Nosso Pietro nasceu! Ainda aguardando as fotos lindas e todo vídeo do parto, mas prometo contar tudo em detalhes para vocês! Fortes emoções, Gabi Luthai.

Na publicação, Fersoza já tinha adiantado a ida da família na maternidade para visitar o novo membro. "Nossa família estava ansiosa por sua chegada! Titios e priminhos estão chegando para te agarrar muito. A gente ama vocês demais!", disse.