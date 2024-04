Chiquinho Scarpa aparece em clique raro ao lado da namorada

Chiquinho Scarpa, 72, fez uma aparição pública rara com a namorada, Lili Riskalla, na tarde deste sábado (20)

O que aconteceu

O empresário participou de um evento no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Além da namorada, a irmã Fátima Scarpa também esteve no local.

Chiquinho assumiu o romance com Lili no Dia dos Namorados do ano passado."Conheço a Lili há dez anos. As nossas famílias são amigas. Além disso, temos uma vida bem parecida, mas a gente não costumava conversar muito. Quando tive essa oportunidade, vi o quanto ela é educada, inteligente e uma ótima companhia", disse em entrevista a Quem.

Em setembro do ano passado, Chiquinho precisou ser internado para tratamento de uma suboclusão intestinal. O quadro foi decorrente de complicações de uma diverticulite que tratou em 2022