Diretor da Record diz que Universal não veta nomes em reality: 'Não existe'

Rodrigo Carelli, 56, coloca no ar a segunda temporada de A Grande Conquista, na próxima segunda-feira (22), e aposta num elenco diverso de celebridades. Os nomes do reality da Record vão de atores e cantores até ex-atriz pornô. Será que há algum tipo de "veto" da Igreja Universal a escolha de nomes do casting?

Anualmente surgem boatos de que a igreja de Edir Macedo, que tem uma ligação com o canal, se incomoda e até tece comandos para barrar o "excesso de farra" nos realities. Splash aproveitou a coletiva de lançamento de A Grande Conquista 2 para indagar o diretor do núcleo de reality da Record sobre o tema.

A gente não tem nenhum preconceito contra nenhuma história de vida aqui dentro da Record. Não existe essa conexão [da Igreja] e julgamentos morais, etc. A gente quer realmente ter uma representatividade total, pessoas que tiveram todos os estilos de vida, todas as posturas, classes sociais e histórias de vida possíveis.

Rodrigo Carelli

Com 100 participantes confirmados em A Grande Conquista 2, o diretor se diz orgulhoso da escolha do elenco por ver que o Brasil terá como se identificar com o reality show.

"O maior desafio de montar esse casting é a quantidade de gente mesmo e tentar que tenha uma representatividade grande, todas as cores desse país, todas as histórias, histórias de vida, profissões variadas. A gente acho que conseguiu isso, a gente tem pessoas muito diferentes, é um elenco muito diverso, eu acho que isso que vai ser uma das graças da grande conquista".

Relação de amor e ódio na internet

Rodrigo Carelli teve o nome exaltado nas redes sociais ao longo da exibição do BBB 24 (Globo). Ao longo de algumas provas da concorrente, ele era mencionado com frequência pelos fãs de reality show como referência em fazer dinâmicas em que obrigava os participantes a se jogar.

A Splash, Carelli comparou sua vida como a de um juiz de futebol, na qual as decisões nem sempre agradam a todos, e declarou que essa relação de amor e ódio do público com nomes como ele e Boninho, diretor do BBB, é normal. "Eu acho que o diretor de reality show é muito parecido com o juiz de futebol, quando as pessoas veem o seu time perdendo, elas nunca querem admitir que o erro era do time, querem admitir, acham que é o erro do juiz".

O diretor de reality show fica nessa posição também. Então, quando o meu reality show está fora do ar, as pessoas atacam o outro diretor e falam que eu que sei fazer tudo, quando o meu está no ar e as pessoas veem alguma coisa que elas não gostam, ou se o seu favorito é eliminado, elas acabam fazendo o oposto, colocando a culpa em mim.

Rodrigo Carelli

Sem papas na língua, ele garantiu que não incomoda quando se torna o alvo das críticas na internet. "Isso é uma coisa que faz parte, eu não me afeto com isso, porque eu acho que isso inclusive é a medida do sucesso do programa".

"Conexão é muito importante"

Além do aumento de participantes em A Grande Conquista 2, Rodrigo Carelli aposta na jornalista Rachel Sheherazade, 50, como apresentadora. Ela foi expulsa de A Fazenda 15, mas deixou o confinamento com grande popularidade e sua experiência em um reality de confinamento é visto com bons olhos pela direção da Record para ter maior envolvimento com os participantes.

Os dois realities principais que a gente tem, que são a Grande Conquista e A Fazenda, são com pessoas que têm uma conexão muito forte com a reality. A Galisteu é uma fã muito intensa de reality, ela sempre participou muito nas redes sociais assistindo reality e a Raquel já participou de um, apesar de não ser fã de reality antes, mas ela participou de um. Então, essa conexão é muito importante, sim.

Rodrigo Carelli

A Grande Conquista 2 estreia nesta segunda-feira (22), a partir das 22h30 (de Brasília), na tela da Record.

Como funciona A Grande Conquista?

A Grande Conquista 2 é um reality show de confinamento dividido em duas etapas. Na primeira fase, 100 participantes, mesclando famosos e anônimos, entram numa vila para buscar sobrevida no jogo.

Por meio de provas, os vileiros são divididos em três casas (laranja, azul e verde). Ao longo de 19 dias, eles irão enfrentar provas e diversos perrengues para convencer o público que merecem uma Mansão — a segunda etapa do reality show.

Dos 100 nomes, o público terá 5 zonas de risco (dinâmica de eliminação) para eliminar 80 nomes e definir 20 participantes para a segunda fase de A Grande Conquista 2. Eles serão levados para a Mansão para disputar o prêmio de R$ 1 milhão.

Mesmo confinados em uma casa luxuosa, os participantes vão encarar Provas da Virada, lavagem de roupa suja em atividades de apontamento, festas e votações semanalmente. No final, apenas um participante será escolhido pelo público para vencer o reality show.