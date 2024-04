Camila Moura, ex de Buda do BBB 24, curte solteirice com look transparente

Neste sábado (20), Camila Moura, ex-esposa do brother Lucas Henrique do BBB 24, aproveitou a solteirice com um look pra lá de ousado.

O que aconteceu

Camila foi uma das convidadas especiais do festival Viiixe! Forró e Piseiro, na Arena Anhembi, em São Paulo. Para a ocasião, Moura escolheu uma calça jeans com um top preto e decotado sob uma blusa super transparente.

Confira look escolhido por Camila Moura para festa neste sábado (20) Imagem: Agnews

Confusão pós-BBB 24

Após a aproximação de Lucas Buda e Pitel, Camila Moura comunicou aqui fora o fim do casamento. Com a eliminação do brother, a situação ficou mais conturbada nos últimos dias.

O ex-BBB chegou a acionar os advogados para lidar com o divórcio litigioso de Camila Moura. Apenas três dias depois de sair da casa que o capoeirista conseguiu recuperar itens pessoais, como seu celular.

Sem o aparelho, ele não conseguia acessar aplicativos de banco, e-mails e redes sociais. Lucas também estava sem documentos, chave de casa, vestuário e outras coisas.

Camila Moura confrontou Lucas Buda ao vivo no Mais Você Imagem: Reprodução/Globoplay

Durante participação no Mais Você, Camila afirmou ter deixado os pertences de Lucas Buda nas mãos de uma pessoa de confiança para que ele pudesse recebê-los após a eliminação.

"Acho uma pena o nosso primeiro contato ser assim", disse Camila. "Mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas para ele, a chave da nossa casa, carteira com dinheiro".