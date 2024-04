Após vencer o BBB 24, Davi é recebido por multidão em Salvador

Após vencer o BBB 24 (Globo), Davi desembarcou no aeroporto de Salvador, na Bahia, neste sábado (20). O campeão do reality foi recebido por uma multidão de fãs e pela família.

O que aconteceu

Elisângela, mãe do ex-brother, foi ao aeroporto para reencontrá-lo. Ela registrou como foi a recepção no Instagram.

O vencedor da edição do programa foi ovacionado em sua terra natal. Ele gravou o É de Casa na emissora pela manhã e voltou para a Bahia com um estetoscópio, presente dado por Thelma Assis, médica e campeã do BBB 20.

Crise pós-BBB 24

As especulações sobre o casal começaram no dia seguinte da final do BBB 24, na última terça-feira (16). Davi e Mani permaneceram muito tempo sem se encontrar, e o público estranhou que o brother passou chamar a empreendedora de namorada em entrevistas, sendo que sempre a tratou como 'sua mulher'.

No perfil do Instagram, Mani se apresentava como esposa do brother, status que também já não é mostrado em sua bio atualmente. Na noite desta sexta, Davi fez uma live indignado com notícias relatando que o relacionamento dele com Rego tinha chegado ao fim, e ele já estava no processo para fazer a divisão de bens que ela têm direito.

Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos, Davi

Durante sua participação ao vivo no programa 'É de Casa' hoje, Davi voltou a falar sobre a relação e afirmou que ele e Mani continuavam casados. "Continuo, sim, [casado]. Parem de falar que eu não continuo com a minha nega", começou.