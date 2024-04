Após desabafo e se sentir um 'produto', Mani Rego deixa de seguir Davi

Mani Rego, 41, deixou de seguir Davi Britto, 22, no Instagram, na tarde deste sábado (20).

O que aconteceu

Unfollow acontece após baiana fazer desabafo nas redes sociais e especulações sobre término de relacionamento. Segundo a empreendedora, ela ficou sabendo sobre os diferentes tipos de status com o vencedor do BBB 24 pelas entrevistas dele na mídia.

Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas.

Mani Rego

"Em outra [entrevista saber] que ainda estamos nos conhecendo. Ouvindo. Não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade", acrescentou.

E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar. Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer e me redescobrir. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras, mas nos gestos.

Mani Rego

Em seu perfil no Instagram, Mani também fez uma alteração significativa. Anteriormente, ela se apresentava na biografia como 'casada com Davi Britto'. Agora, o status já não é mostrado em sua apresentação.

Crise pós-BBB

As especulações sobre o casal começaram no dia seguinte da final do BBB 24, na última terça-feira (16). Davi e Mani permaneceram muito tempo sem se encontrar, e o público estranhou que o brother passou chamar a empreendedora de namorada em entrevistas, sendo que sempre a tratou como 'sua mulher'.

No perfil do Instagram, Mani se apresentava como esposa do brother. Na noite desta sexta, Davi fez uma live indignado com notícias relatando que o relacionamento dele com Rêgo tinha chegado ao fim, e ele já estava no processo para fazer a divisão de bens que ela têm direito.

Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos, Davi

Durante sua participação ao vivo no programa 'É de Casa' hoje, Davi voltou a falar sobre a relação e afirmou que ele e Mani continuavam casados. "Continuo, sim, [casado]. Parem de falar que eu não continuo com a minha nega", começou.