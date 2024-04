Zendaya avisou família sobre cenas quentes: 'Se não aguenta o calor, saia'

Zendaya, 27, contou sobre a reação de sua família ao assistir seu novo filme com classificação indicativa de 17 anos.

O que aconteceu

Em uma entrevista para o progama "Jimmy Kimmel Live", o apresentador perguntou para a atriz como foi a reação de sua família ao ver as cenas picantes e à três de "Rivais". "Eles sabem que é um filme com classificação R - menores de 17 anos precisam assistir acompanhados de responsáveis -, se você não consegue lidar com o calor, saia da cozinha. Eu os avisei", relatou a estrela.

Zendaya tem uma relação muito próxima à família e costuma levá-los em pré-estreias, tapetes vermelhos e premiações. Ela narra ter se divertido ao assistir a reação de seus parentes. "Eu já vi o filme muitas vezes, então eu sei quando as cenas estão chegando. Então eu fiquei observando minha família e foi hilário."

Ela começou a imitar a reação de seus familiares ficando desconfortáveis conforme a cenas aconteciam. Suas sobrinhas de 18 anos, chegaram a esconder o rosto com as mãos para não assistir a tia ser acariciada por dois homens. "Os mais desconfortáveis da minha família foram minhas sobrinhas, ela estavam com ânsia", relata. "Elas estão naquela idade que mesmo que fossem estranhos ela já estariam desconfortáveis, mas estão vendo a tia", completa Jimmy Kimmel.

Venus Williams, irmã de Serena Williams, assistiu à premiere do longa em que Zendaya vive uma famosa tenista que se aposenta das quadras. "Se Venus assistiu você jogar tênis, é provavelmente mais assustador do que sua avó assistir você fazendo sexo", brincou o apresentador.

A produção é também estrelada por Mike Faist, 32, e Josh O'Connor, 33, rivais no tênis que disputam a mentoria e a atenção da personagem de Zendaya. No Brasil o filme chega aos cinemas na quinta-feira, 26 de abril.