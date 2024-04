Soweto 30 anos: saiba onde assistir ao vivo show comemorativo em SP

O 'sextou' desta semana vai ser com muito pagode graças ao primeiro show comemorativo do grupo Soweto. A apresentação da turnê começa nesta sexta-feira (19), diretamente de São Paulo.

O canal a cabo Multishow fará a transmissão ao vivo, a partir das 20h. A plataforma de streaming Globoplay também disponibilizará o show para os assinantes.

O Soweto comemora os 30 anos de carreira com uma série de apresentações no Brasil com a formação original do grupo, incluindo o cantor Belo. Os músicos se apresentam no Allianz Parque, em São Paulo, numa data extra no dia seguinte.

Estou reencontrando os grandes amigos pra fazer a música que que me projetou ao mercado. Foi o grupo que me levou e trouxe o Belo, né? Eu não seria o Belo, se não fosse o Soweto. Tô muito feliz em poder reencontrar o Claudinho, o Cris Everton e o Dado, né?, Belo em entrevista ao Metrópoles.

Barrados pela rainha do pop

O Soweto precisou cancelar o show que faria na Apoteose, no Rio de Janeiro. A apresentação aconteceria na mesma data que o show de Madonna na praia de Copacabana, 4 de maio.

Belo, inclusive, pareceu não ter gostado muito da decisão. Após ver um vídeo da cantora reclamando de um fã que estava falando em português durante um show no exterior, o músico deu uma alfinetada nas redes sociais.

"Vocês não estão no Brasil. Parem de falar português aqui", disse Madonna durante uma das apresentações da 'The Celebration Tour'. "Foi pra isso que cancelamos o show do Soweto dia 4 de maio? De graça que sai caro! Triste", criticou Belo sobre a postura da artista.

