Show Para as Florestas reúne Djuena Tikuna, Assucena e Sandra Peres em SP

O Show Para as Florestas, evento que conta com o apoio do Grupo L'Oréal no Brasil, acontece no domingo (21) no Jardim Botânico, em São Paulo. O projeto usa a música como ferramenta para conscientização ambiental e empoderamento feminino.

Orquestra Brasil Jazz Sinfônica sobe ao palco a partir das 13h, com as participações de Nando Reis, Chico César, Djuena Tikuna, Assucena e Sandra Peres.

O evento vai contar com ativações de marcas, falas de especialistas, Feira das Deusas — feira criativa de mulheres com a ideia de fomentar a cultura nacional — e um espaço de alimentação.

L'Oréal no Brasil quer ampliar a pauta sobre empoderamento feminino, biodiversidade e mudanças climáticas.

O grupo vai disponibilizar um espaço imersivo no evento para compartilhar detalhes dos compromissos globais com a Agenda 2030 — plano global da ONU para construção de um futuro melhor e mais sustentável ao fim da década.

Durante o evento, vamos contar com o espaço L'Oréal Para o Futuro que tem um conteúdo inspirado no nosso propósito e que reflete o que queremos compartilhar: criar beleza que move o mundo, ou seja, uma beleza mais sustentável, diversa e inclusiva. Helen Pedroso, diretora de responsabilidade corporativa e direitos humanos do Grupo L'Oréal no Brasil

O evento é aberto e gratuito, com reserva antecipada de ingressos pelo Sympla.

Sustentabilidade

L'Oréal Para o Futuro foi lançado em 2020. O programa conta com ações focadas nas questões "urgentes" do mundo contemporâneo e que precisam ser resolvidas até 2030 — alinhadas com a Agenda 2030 da ONU.

Um dos objetivos é impactar mais de 12.700 mulheres brasileiras até 2026, por meio do Fundo L'Oréal Para Mulheres (criado em 2020). O projeto destina 80 milhões de euros para apoiar organizações de apoio a mulheres em situações de vulnerabilidade e violência em todo o mundo.