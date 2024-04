'Ofereço Flores': o show de aniversário do rei Roberto Carlos no Pacaembu

Roberto Carlos, 83, lança a turnê "Eu Ofereço Flores" nesta sexta-feira (19) em São Paulo. O show, que acontece no dia do aniversário do rei, é o primeiro evento no Mercado Pago Hall —espaço subterrâneo que integra a Mercado Livre Arena Pacaembu.

Apresentação marca o início de uma série de comemorações. O músico se prepara para novas turnês pela Europa e pelos Estados Unidos. Além disso, o especial de fim de ano do artista na Globo completa 50 anos no ar.

Rei vai apresentar grandes sucessos da carreira, como "Emoções", "Como É Grande o Meu Amor por Você" e "Falando Sério". A música "Eu Ofereço Flores", que dá nome ao projeto, também está no setlist.

Mercado Pago Hall

Show acontece no espaço subterrâneo, que integra a Mercado Livre Arena Pacaembu. A área toda ainda passa por reformas e deve ser reinaugurada no dia 29 de junho deste ano —era para ter ocorrido em janeiro.

Mercado Pago Hall receberá shows, espetáculos e eventos corporativos. O local terá capacidade para 8.500 pessoas.

Mercado Livre comprou os naming rights (concessão sobre o nome do local) em um contrato de 30 anos. O nome do estádio mudará, mas a fachada, tombada pelo patrimônio histórico, continuará exibindo Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho.

Serviço:

Local: Arena Pacaembu (Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu)

Data: Sexta-feira (19)

Horário: 21h (abertura dos portões - 19h)

Ingressos: clique aqui!

Confira abaixo os setores e valores

Setor azul

Inteira R$ 1.350

Meia R$ 675

PcD R$ 675

Setor amarelo

Inteira R$ 1.100

Meia R$ 550

PcD R$ 550

Setor branco

Inteira R$ 800

Meia R$ 400

PcD R$ 400