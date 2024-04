Rachid se recusa a entregar carta secreta destinada a Maria Santa

No capítulo de sábado (20), da novela "Renascer" (Globo), Rachid (Almir Sater) conta sobre carta secreta destinada a Maria Santa (Duda Santos).

Tudo começou quando José Inocêncio (Marcos Palmeira) descobriu que o libanês era casado com Marianinha, irmã mais velha de Santinha. "Mas isso também quer dizer que nós dois somos concunhados, amigo Rachid! Já que fomos casados com as duas irmãs...", diz o protagonista ao perceber o parentesco entre os dois.

Os dois conversam sobre as esposas e Rachid revela que está na posse de uma carta de Marianinha para a irmã. "Quando Marianinha ficô doente... muito doente mesmo... nós faz bromessa bra ela... é! Nós bromete bra ela que nôs ia achá o Maria Santinha... bra entregá êste carta bro ela...", conta o estrangeiro.

Zé Inocêncio pede para ler a carta. "Pelo amor de Deus, amigo Rachid, me deixe ver isso logo!", fala.

Rachid se nega a entregar o papel, pois fez uma promessa a Marianinha. "Nã, nã, não!... Nós não bode entrega pra ocê, Zé Inocêncio... Nós bromete entregá o carta no mão de Maria Santinha. Nem nós leu esse carta, José Inocêncio, nem nós. E nós não vai lê nunca... Nós vai queima ela, mas nós não lê! Nós fez promessa", revela.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.